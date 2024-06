Tutto pronto per le sfide della 24esima edizione del torneo dei Rioni

Dopo tanta attesa, allenamenti e diverse feste che si sono tenute su tutto il territorio di Lamporecchio, inizia lunedì 1° luglio, finalmente la 24° Edizione del Torneo dei Rioni di calcio. Un appuntamento estivo centrale per la comunità di Lamporecchio, che durante le partite, riempie lo stadio dei Giardinetti. Una competizione calcistica che va oltre i novanta minuti di gioco, perché riesce emotivamente a coinvolgere tutta la popolazione per tanti giorni.

La manifestazione iniziò nel 1983. Per diversi motivi, nel tempo, è stata sospesa. L’ultima volta è successo causa del Covid.

Al torneo partecipano sei rioni, in rappresentanza di precise zone territoriali del comune. Sono Rione Cerbaia, Mastromarco, Centro, Levante, Montalbano e Tesi. La partita inaugurale si gioca domani, lunedì primo luglio, tra la vincente dell’ultima edizione, Rione Cerbaia contro Mastromarco Poggio Argentale. Dopo la fase eliminatoria e le semifinali, si arriverà alla conclusione del torneo, con la finalissima in programma venerdì 2 agosto. La manifestazione viene organizzata dalla Lampo Meridien e da un comitato appositamente costituitosi per il torneo, con presidente Stefano Ferrali. Il torneo ha il patrocinio dell’amministrazione comunale di Lamporecchio.

L’albo d’oro della manifestazione vede primeggiare il Rione Cerbaia con nove successi. Anche quest’anno è la favorita del torneo e con dieci successi potrebbe centrare l’obiettivo della prima stella. Seguono a parità di vittorie i rioni Tesi e Centro con cinque successi.

Poi arriva il Mastromarco Poggio Argentale con tre e Rione Montalbano con una vittoria. Ancora a secco di successi il rione Levante.

Massimo Mancini