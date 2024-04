Tutto in ’Giallo’, premiazioni e anteprime

Non fossero bastati gi intensissimi due giorni di venerdì e sabato, ecco aggiungersi alla "scorta" di letture e argomentazioni gialle altre due giornate altrettanto ricche a completare l’agenda del Festival del Giallo di Pistoia, quattordicesima edizione. L’apertura di oggi alle 10, nell’auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio, è destinata alle cerimonie di premiazione dei concorsi per le scuole con Irene Rauty, Giuseppe Golisano, Marco Leporatti, ospiti gli scrittori Leonardo Gori e Bruno Ialuna. La scaletta della mattinata vede la premiazione del primo concorso grafico intitolato alla memoria di Luca Boschi e riservato alle scuole medie, seguita poi al conferimento del premio speciale Luca Boschi "Giallo a fumetti" e dalle ‘incoronazioni’ del settimo concorso letterario "Investigatori a scuola" rivolto alle scuole superiori. Parteciperanno gli studenti del Liceo Artistico Petrocchi con rappresentazioni grafiche dei racconti finalisti. I lavori riprendono nel pomeriggio, ore 14.30, sempre alla San Giorgio con in sequenza Maria Elisa Aloisi, Iris Bonetti e Santino Mirabella moderati da Stefano Fiori attorno al tema "Gli autori di Delos Digital", Bruno Ialuna in dialogo con Giuseppe Previti su "Anche il ciclismo ha i suoi gialli" e la prima presentazione del nuovo romanzo dell’autore; seguiranno altri salotti, ospiti Bruno Morchio, Luca Scarlini, Maurizio De Giovanni e François Morlupi. Quest’ultimo introdurrà in anteprima il nuovo romanzo. Come sempre il Festival del Giallo ha la sua appendice teatrale, attesa quest’anno per stasera alle 21.15 al teatro Bolognini dove la compagnia teatrale Il Rubino diretta da Dora Donarelli porterà in scena "Tutto per bene" di Luigi Pirandello (ingresso libero fino a esaurimento posti in sala). Domani, lunedì, ultima giornata di festival, con due momenti, il primo dei quali riservato ai soli studenti nell’aula magna del liceo classico Forteguerri (ore 9.15) dove i ragazzi e le ragazze avranno l’opportunità di conoscere da vicino autori molto amati e popolari, Leonardo Gori, Marco Vichi e Luca Scarlini, introdotti alla platea da Giuseppe Previti. Pomeriggio per tutti alla San Giorgio (dalle 15) aperto da Filippo Giaconi per l’editore Compagnia dei Santi Bevitori su "Il giallo spiegato.

Un omaggio a Oreste del Buono" e seguito da Alessandro Maurizi in "Un giallo storico" e un’altra anteprima letteraria presentata insieme a Previti, da Piergiorgio Pulixi su "Una vicenda intricata" e, anche qui, un’anteprima di romanzo (modera Manlio Monfardini) e a chiudere uno dei volti del giornalismo in tv più noti, Sigfrido Ranucci di Report impegnato in un dialogo con Maurizio Gori su "Attualità e misteri". Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Oggi nella galleria centrale della biblioteca, mattina e pomeriggio, laboratorio di fumetto per bambini, punto vendita delle librerie indipendenti cittadine con spazio firma copie e mercatino Di libro in libro a cura degli Amici della San Giorgio.

l.m.