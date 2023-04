Tutto esaurito per "Parole contro le mafie" "Investigatori a scuola", ecco i vincitori

Un’appendice extra rispetto al classico format del Festival del giallo, che si è allargata sul lunedì al teatro Manzoni dove la Consulta provinciale degli studenti aveva chiamato a raccolta i ‘suoi’ attorno al tema "Riflessioni e parole contro le mafie". E la risposta è stata da tutto esaurito, in un clima di grande partecipazione ed entusiasmo. Cala così, come meglio non poteva, il sipario su questa edizione, la tredicesima, del Festival, che ha saputo intrattenere il pubblico con una proposta efficace per qualità e varietà. Voci autorevoli dell’incontro di chiusura sono state il professor Enzo Ciconte, il tenente colonnello Edoardo Marzocchi della Dia, Bruno Vivona, giudice onorario del Tribunale di Marsala e Luciano Traina, poliziotto in congedo che ha fatto parte della squadra che ha catturato Giovanni Brusca e fratello di Claudio, agente della scorta del giudice Borsellino, rimasto ucciso nell’attentato di via D’Amelio. Gli ospiti sono stati introdotti da Miriam Valentino per il Provveditorato agli studi, mentre a portare il proprio saluto c’era anche il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, oltre ai consiglieri regionali Federica Fratoni e Alessandro Capecchi, che hanno sottolineato l’importanza di instillare alle giovani generazioni una cultura di legalità.

Festival uguale verdetti, per i diversi concorsi organizzati. Ecco i primi dieci classificati per "Investigatori a scuola", a partire dal primo: Dalia Tedescucci (IB Forteguerri), Giacomo Cappellino e Matilde D’Auria (III Scientifico Mantellate), Alessandro Bianchi, Tommaso Grazzini, Riccardo Credi, Niccolò Tempestini (IDSA Pacini), quarti pari merito Vanessa Santoro (IIIB Forteguerri) e Edoardo Barneschi (IB Forteguerri), quinta la classe IIIB del Petrocchi, seste Marta Denaro e Giada Infantino (Einaudi), settimi pari merito Niccolò Natali (III Scientifico Mantellate) e Marco Mugnieco (Icsa Pacini), ottave Camilla Badiani e Viola Rita Ercolini (IIB Alberghiero), noni Lorenzo Biagiotti, Thomas Bindi, Alice Capecchi, Alessio Paolantonio e Gabriele Soddu (III Bag De FranceschiPacinotti) e decima la classe II Capbk De FranceschiPacinotti.