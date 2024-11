Tutti in vasca per Giak. La maratona di nuoto fa il pieno di solidarietà

Giacomo Di Napoli se n’è andato ormai due anni e mezzo fa, a causa di un incidente in allenamento con la Nazionale Italiana mentre era in procinto di partecipare ai Campionati Mondiali di Acrobazia in Aliante in Francia. Ma il suo ricordo è più vivo che mai e proprio la piscina nella quale avrebbe dovuto lavorare come istruttore di nuoto e che gli è poi stata intitolata ha ospitato domenica scorsa la quarta edizione della "Maratonina Giak Nuotatore Volante", che ha visto oltre duecento appassionati di nuoto scendere in vasca a Montale e nuotare per una buona causa. C’erano anche gli esponenti della FICSS, la Federazione Italiana Cinofilia Sport e Soccorso. Sul piano agonistico, la vittoria è andata a Matilde Michelacci con 850 vasche, davanti ad Alessio Colapietro a quota 826 e a Francesco Coppini con 760. Ma sono stati premiati i primi quindici classificati ed anche ogni partecipante ha ricevuto un piccolo presente: a vincere è stata la solidarietà. L’importo della cifra raccolta (l’ingresso prevedeva un contributo minimo di 5 euro) sarà comunicato nei prossimi giorni e verrà utilizzato per supportare le iniziative di beneficenza in memoria di Giacomo organizzate dall’associazione "Giak Nuotatore Volante" fondata dai genitori, Gennaro Di Napoli e Cristina Monzali. Partendo da questa base, saranno inoltre effettuate tre donazioni il prossimo 20 gennaio, compleanno di Giacomo, in occasione del concerto "Mille Note per Giak" al Teatro Puccini di Firenze.

Presenti anche le istituzioni politiche: alla premiazione dei nuotatori e delle nuotatrice che hanno gareggiato hanno preso parte la consigliera comunale Bianca Mannelli e Gabriele Giacomelli in rappresentanza della Provincia. In mattinata sono stati premiati anche i ragazzi con disabilità coinvolti nell’evento, Per quanto riguarda i progetti in programma, il prossimo 18 febbraio a Prato sarà siglato un accordo fra l’Associazione e la Federazione Italiana Psicologi dello Sport, relativa allo sviluppo del progetto "L’Atleta al centro" che mira a potenziare le competenze nel campo del benessere fisico e psicologico degli atleti. "Siamo soddisfatti di come si sia svolta la manifestazione – dicono Gennaro e Cristina – ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento".

Giovanni Fiorentino