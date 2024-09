Tutti in marcia per la pace

Al via mercoledì 4 ottobre 2024 la marcia "Armonia for Peace". La 12° edizione della marcia si colloca nell’ambito del Festival Internazionale Armonia fra i Popoli, giunto alla sua 19° edizione e organizzato dall’Associazione Culturale DanceLab Armonia che si propone di promuovere l’Arte - e in particolare la danza - come strumento trasversale e universale di unità fra i popoli.

Il corteo coinvolge ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di tutta la provincia di Pistoia. Saranno presenti anche i rappresentanti delle istituzioni: tutti comuni della Valdinievole, il comune di Pistoia, la provincia di Pistoia e la regione Toscana) e le associazioni del territorio. E’ uno dei momenti fondamentali del Festival ed è sempre stata numerosa la partecipazione, anche nelle scorse edizioni.

"Vedendo la situazione internazionale - commentando gli organizzatori - spesso ci chiediamo: Cosa posso fare io per la Pace?. Ecco, questa è l’opportunità per far sentire con la nostra presenza l’urgenza della Pace, per rendere consapevoli i bambini e i giovani dell’importanza di partecipare alla storia di questo momento". La partenza è prevista alle ore 9.45 davanti all’istituto "Pasquini" che si trova in via Toscanini a Massa e Cozzile. Il corteo arriverà a piedi in Piazza del Popolo a Montecatini Terme, dove ci sarà un momento di incontro, di testimonianze. "Tutti insieme - aggiungono gli organizzatori - compiremo un gesto per testimoniare l’inizio del nostro impegno concreto per la Pace. Protagonista sarà anche l’arte come linguaggio superiore, attraverso l’esibizione dei giovani ballerini del Laboratorio Accademico Danza con coreografie sul tema".

Giovanna La Porta