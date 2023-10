Tutti i negozi aderenti sul sito de La Nazione

Una bella occasione per risparmiare. Il patto anti-inflazione del Governo è entrato in vigore. Dal primo ottobre e per tre mesi i prezzi di alcuni generi di prima necessità, alimentari e non, rimarranno fissi, non cambieranno. Costi calmierati dunque per venire incontro al problema inflazione che attanaglia molte famiglie. Sono gli stessi negozianti a indicare quali saranno i prodotti "tricolore" che entreranno nelle promozioni. Non tutti i supermercati applicheranno lo stesso tipo di agevolazioni. Per scoprire i negozi che hanno aderito sarà possibile collegarsi al sito https:www.lanazione.iteconomiasupermercati-anti-inflazione-dfuh0ifc.