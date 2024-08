Tutti alla scoperta del Montalbano. Passeggiate sulle orme dei Medici

"Passeggiate del patrimonio del Montalbano" con lentezza e fermandosi ad osservare il paesaggio: sono escursioni guidate organizzate dai volontari di Legambiente Quarrata, alla scoperta di quelle tracce e memorie storiche che costituiscono il valore culturale, ambientale e identitario del territorio, in un progetto importante che riguarda la valorizzazione dei sentieri del Montalbano. Le prime due passeggiate, a cui interverrà la storica dell’arte Chetti Barni (foto in basso), fanno parte del programma del settembre quarratino: una sarà per ripercorrere le orme dei Medici da villa la Magia alla casa natale di Leonardo da Vinci (15 settembre ore 8,30 partenza da villa la Magia), l’altra dall’oratorio di san Michele al castello di Tizzana tra ville, chiese e rocche (6 ottobre ore 15 partenza da san Michele). Quella di mettere in luce e potenziare il patrimonio collinare di Quarrata è un’operazione che a suo tempo era già iniziata a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 dall’amministrazione comunale quarratina con l’allora sindaco Stefano Marini e dalla comunità montana in collaborazione con il Consorzio del Montalbano e che l’associazione è decisa a riportare all’attivo.

"Era stato fatto un grosso lavoro culminato con la mappatura e la cartografia della sentieristica a cui avevano dato il proprio contributo i Comuni interessati – ha spiegato il presidente di Legambiente Quarrata Daniele Manetti (nella foto in alto)– a seguito dello scioglimento del Consorzio del Montalbano tutto il lavoro già compiuto venne trasferito presso gli archivi della Provincia di Pistoia e noi siamo andati a recuperarlo per poter mettere in pratica il progetto delle "Passeggiate del patrimonio.

Un impegno iniziato a settembre 2023, con l’acquisizione dei documenti grazie all’intercessione del consigliere provinciale Gabriele Giacomelli e portato avanti in tutti questi mesi, con vari sopralluoghi, mappe alla mano, sui sentieri che percorrono il Montalbano.

"Stiamo ricercando tutti i vecchi percorsi – racconta Manetti - che in alcuni casi erano semplicemente nascosti sotto i rovi e la vegetazione spontanea, ma in altri casi purtroppo completamente alterati a causa delle piogge torrenziali di proporzioni anomale, durante l’evento eccezionale del 2 novembre che ha causato anche le frane sugli agglomerati collinari e l’alluvione a Quarrata".

Dunque alcuni dei vecchi sentieri sono ancora percorribili, come nel caso delle prossime prime due escursioni, ma altri dovranno essere ripristinati, per renderli accessibili e permettere che le future "Passeggiate del patrimonio" avvengano in sicurezza. Per informazioni chiamare: 338-2253884.

Daniela Gori