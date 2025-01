Tutela dei consumatori, Fiamme Gialle al lavoro. Sequestrati oltre mille prodotti non conformi

PISTOIASono stati oltre mille gli articoli sequestrati negli ultimi mesi dello scorso anno in città che venivano messi in vendita nonostante non rispettassero i requisiti minimi fissati dal Codice del consumo. A darne notizia è il Comando provinciale della Guardia di Finanza che, nei periodi clou come per esempio il cosiddetto "Black Friday", ha intensificato i controlli nei vari esercizi commerciali per ravvisare eventuali contravvenzioni.

In tutto le irregolarità sono state riscontrate in cinque negozi mentre i mille articoli non rispondevano alla conformità degli standard di sicurezza imposti dall’Unione Europea. Complessivamente, pertanto, sono stati emessi verbali di accertamento relativamente alle sanzioni amministrative che saranno irrogate dalla Camera di Commercio di Pistoia e Prato fino ad un importo complessivo, per ciascuno dei cinque negozi, di un massimo di 25.823 euro.

Nello specifico, i finanzieri hanno sequestrato, all’interno di tre empori del capoluogo, gestiti da soggetti di origine sinica, oltre 600 pezzi di valigeria, tra zaini, borsoni per lo sport, marsupi e custodie porta pc, sprovvisti delle previste istruzioni e avvertenze per l’uso, delle indicazioni riguardanti la relativa composizione o delle informazioni obbligatorie in lingua italiana.

I militari della Compagnia di Montecatini Terme, invece, hanno sottoposto a sequestro, a Buggiano e Chiesina Uzzanese in due analoghe attività commerciali, circa 400 prodotti, tra accessori per l’igiene della casa (quali scope, palette e spazzole varie) e articoli da regalo (salvadanai per bambini), tutti privi dei dati relativi al produttore e all’importatore oppure non recanti l’indicazione del Paese d’origine, della denominazione merceologica, dei materiali impiegati per la fabbricazione e delle necessarie informazioni in lingua italiana.

"Le attività condotte dalle Fiamme Gialle pistoiesi – fanno sapere dal Comando provinciale – si inquadrano nella quotidiana azione di presidio della legalità economico finanziaria svolta dal Corpo sul territorio, volta anche a tutelare il mercato dalla diffusione di prodotti non conformi ai rigorosi standard di sicurezza imposti dalla legislazione europea e nazionale, con il duplice obiettivo di garantire agli imprenditori onesti la possibilità di operare in condizioni di leale concorrenza e di tutelare la salute dei consumatori".