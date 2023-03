"Turni di lavoro massacranti: dottori oberati"

"Se il medico sta male ed è in difficoltà, è in difficoltà anche il cittadino". Così la vicepresidente di Omceo Pistoia, Paola David, parlando della situazione in cui versa la sanità anche nel nostro territorio. "Noi abbiamo una popolazione sanitaria ormai allo stremo – aggiunge la dottoressa – si parla di burnout dei medici, perché effettivamente stiamo lavorando in condizioni disumane. L’Ordine in tal senso stimola il confronto, non essendo un sindacato stimola i politici ad osservare e a risolvere questa problematica". "Chi lavora – prosegue Paola David, citando una frase di Papa Francesco – deve avere comunque tempo per riposarsi, per stare con la propria famiglia, per ascoltare musica o fare una passeggiata, perché altrimenti non è un lavoro, è una schiavitù. Queste parole credo che si possano applicare anche alla nostra situazione, anche se tutti sappiamo che la medicina è una missione, però i medici lavorano e hanno diritto anche loro al riposo, come a fare turni umani in ospedale o sul territorio. Io -conclude la dottoressa David - ho diritto di potere ascoltare i miei pazienti, senza essere interrotta da diecimila telefonate o avere diecimila fogli da riempire".

pa.ce.