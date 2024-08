Caldo, Appennino toscano preso d’assalto dai turisti a caccia di fresco

Abetone (Pistoia), 8 agosto 2024 - Il grande caldo nelle città, unito alle ferie agostane, spinge il turismo sull'Appennino toscano come mette in evidenza l'ultimo report di Confcommercio con le impressioni degli operatori del settore. Non solo i clienti abituali, ma anche visitatori 'in fuga' alla ricerca di temperature miti rispetto ai quasi 40 gradi delle zone urbane di pianura. Tra le località più gettonate Abetone e Cutigliano sulla Montagna pistoiese. "La stagione estiva - afferma Rolando Galli, presidente del Consorzio di promozione turistica Apm - è iniziata bene, sulla spinta delle elevate temperature e degli eventi organizzati". Per Pamela Ceccarelli dell'albergo Sichi di Abetone "il caldo che si fa sentire nelle città ci aiuta, perché in molti sono in cerca di refrigerio. Questo, per il momento, ha determinato richieste specialmente per i weekend, ma adesso che stanno iniziando le ferie per molti, arrivano anche prenotazioni infrasettimanali". "Il lavoro sta andando abbastanza bene - riporta Clarissa Tonarelli, dell'albergo Primula di Abetone -, specialmente grazie alla nostra clientela storica, che resta più a lungo, mentre gli altri turisti trascorrono qui non più di 2-3 notti. Il caldo forte ha cominciato a fare davvero la differenza dall'ultimo week-end". "La stagione non è ancora decollata del tutto - dice Giuliano Tonarelli, di Villa Patrizia a Cutigliano - Noi stiamo accogliendo i clienti storici e vediamo che manca un ricambio. Chi viene resta per 2-3 notti, non di più. Confidiamo nel resto del mese anche perché la montagna offre passeggiate nel verde e giornate fresche. Considerate le difficoltà ormai croniche degli inverni e le estati non esplosive, penso sia necessario che le istituzioni incentivino quanto più possibile la presenza di nuovi residenti: un posto animato tutto l'anno è più attrattivo".