Turismo letterario. La seconda edizione del corso di Uniser: "Al centro le guide"

Itinerante, specializzante e certamente unico nel suo genere. È il corso di formazione in Turismo Letterario organizzato da Fondazione Uniser Pistoia in collaborazione con Fondazione Caript e Centro per il turismo letterario dell’Università per stranieri di Perugia che torna nel 2025 con la seconda edizione, forte del riscontro e del successo ottenuto lo scorso anno. Le iscrizioni sono già aperte ed è possibile candidarsi a partecipare entro il prossimo 18 marzo. Il corso si svolgerà dal 28 al 30 marzo 2025 e propone un programma che include lezioni teoriche, seminari, presentazioni di libri e visite guidate ad alcuni dei luoghi letterari più significativi del territorio pistoiese. Tra gli argomenti che saranno sviscerati quello della lettura dei testi volto alla creazione di un itinerario turistico-letterario, il racconto letterario sul web e la sua comunicazione social, il ruolo e le competenze del tour operator. Si tratta senza dubbio di un corso unico nel suo genere in Italia, che ha l’obiettivo di qualificare a un segmento del settore turistico in forte espansione. Nei tre giorni dell’iniziativa i partecipanti avranno la possibilità di acquisire competenze approfondite, a confronto con esperti, ricercatori e operatori del settore. Il corso si terrà in più sedi, per coinvolgere direttamente alcuni dei luoghi che nel pistoiese incarnano questo particolare settore turistico.

Una parte delle lezioni direttamente in sede, a Uniser, nel pomeriggio di venerdì e un’altra parte, nella mattina di sabato, nella biblioteca Forteguerriana, luogo da sempre custode di documenti di grande pregio legati alla nostra città e ai suoi letterati. Nel pomeriggio della seconda giornata è in programma una visita guidata al parco letterario Policarpo Petrocchi nel borgo montano di Castello di Cireglio, inserito in quel circuito ufficialmente nell’aprile del 2021 e oggi gestito dall’associazione di promozione sociale Castello di Cireglio. Domenica, infine, il corso si concluderà con una ulteriore trasferta sulla montagna pistoiese dedicata al Centro Studi Beatrice di Pian degli Ontani incentrato sulla affascinante figura senza tempo della poetessa pastora.

"Quest’anno – sottolinea Giovanni Capecchi, presidente di Fondazione Uniser Pistoia – il tema centrale del corso saranno le guide letterarie, esplorate in tutte le loro declinazioni: dalle classiche edizioni stampate ai portali tematici, dagli itinerari online ai percorsi guidati nei luoghi simbolo della letteratura, fino alle esperienze sul campo dei tour operator specializzati".

Per iscriversi è necessario compilare il modulo disponibile sul sito ufficiale di Fondzione Uniser, www.uniser-pistoia.com. Agevolazioni sono previste per dottorandi e ricercatori mentre la partecipazione è titolo gratuito per gli studenti universitari. La scadenza per le iscrizioni come detto è fissata a sabato 18 marzo 2025 fino a un massimo di trenta iscritti. Il programma dettagliato è disponibile sul sito di Uniser. Per informazioni o richieste è possibile scrivere a [email protected]. Al termine del corso un attestato di frequenza verrà rilasciato da Fondazione Uniser Pistoia e dal Centro per il Turismo letterario dell’Università per Stranieri di Perugia.

linda meoni