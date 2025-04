Truffano un’anziana della provincia di Pistoia con il trucco del falso incidente: arrestati a Cassino

Cassino (Frosinone), 18 aprile 2024 – Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia stradale di Cassino con l’accusa di aver truffato un’anziana in provincia di Pistoia con il solito stratagemma dell'incidente stradale provocato dal figlio e della cauzione da pagare subito per evitare l'arresto.

I due, campani, sono stati bloccati e arrestati nel corso di un servizio di controllo sul tratto ciociaro dell'Autostrada A1. Agli agenti era arrivata la segnalazione di una Fiat 600 sulla quale viaggiava una coppia sospettata del colpo.

Gli uomini della Stradale hanno individuato un veicolo compatibile e lo hanno fermato per un controllo. La coppia effettivamente aveva preso l'autostrada a Pistoia. Perquisendo l'utilitaria i poliziotti hanno trovato un sacchetto con numerosi gioielli e altri preziosi occultati in un pacchetto di sigarette. Il tutto per un valore stimato in circa 25mila euro.

I due uomini erano stati visti poche ore prima nei pressi dell'abitazione di un'anziana signora a Pescia (Pistoia): la donna era stata truffata facendole credere che il figlio fosse responsabile di un grave incidente e che rischiasse l'arresto. Per evitarlo, ha consegnato i gioielli di famiglia: gli stessi trovati a bordo della 600 e poi riconosciuti dalla vittima tramite le foto inviate da Cassino. I due uomini sono stati arrestati e poi condotti nel carcere di Cassino