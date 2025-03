Signora novantenne sventa la truffa. Ospite a “Pomeriggio Cinque“

Rosanna Pomponi, la novantenne folignate che qualche settimana fa ha sventato la truffa del finto incidente che colpisce sempre più anziani in tutto il territorio nazionale , è stata protagonista di una recente puntata di Pomeriggio Cinque, il programma contenitore di Canale 5, condotto da Myrta Merlino. La signora è finita agli onori delle cronache perché è riuscita a far arrestare un truffatore che le era entrato in casa per ritirare i soldi e i gioelli necessari – secondo le solite falsità che relizzano la frode – per rilasciare il figlio, nel frattempo arrestato a causa di un incidente stradale che lui stesso aveva provocato. Tutto falso nanuralmente. L’anziana si era resa conto del raggiro e aveva fatto arrestare il truffatore. Per questo si è meritata un collegamento in diretta, con l’inviato di punta del programma, Michel Dessì, colui che nei mesi della polemica aveva intervistato Fedez e Chiara Ferragni. Insieme all’anziana folignate, nello spazio televisivo mediaset, anche il vicequestore Adriano Felici con il quale Rosanna ha raccontato la sua disavventura.

"Mi hanno chiamato e mi hanno detto che mio figlio aveva avuto un incidente e che dovevo consegnare soldi e gioelli, perché in seguito a quell’incidente era stato arrestato". Quindi la signora ha raccontato le modalità con le quali ha beffato i malviventi. "Contavo le banconote ad alta voce e poi ho fatto entrare il truffatore in casa, ho detto che ero un’anziana e che non potevo camminare. Se volevano i soldi dovevano venirseli a prendere", dice la signora che si presenta in forma, truccata e indossando gioielli e orecchini. Con l’occasione, il vicequestore Felici ha ringraziato la signora Rosanna e ha ricordato i consigli necessari per evitare truffe: "Cercare di guadagnare tempo, richiedere subito l’intervento della polizia e mai uscire di casa, anzi, cercare di attirarli in luoghi dove ci si sente più tutelati". E infine il consiglio della signora Rosanna ai coetanei: "Quando, in una telefonata, si sente la parola incidente, avvocato, soldi e gioielli, è una truffa, state attenti e non ci cascate". Dallo studio della trasmissione, la conduttrice Myrta Merlino e i suoi ospiti sono rimasti impressionati: "Voglio invitarti in trasmissione Rosanna, sei una scheggia", ha detto la conduttrice ringraziandola per l’esempio e per la testimonianza.