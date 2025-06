Arrestato pusher, aveva in casa oltre 13mila euro in contanti e 15 dosi di droga

Perugia, 16 giugno 2025 - Un pusher di 28 anni, albanese senza fissa dimora e incensurato, è stato arrestato a Perugia per spaccio di droga. Il fatto è avvenuto in via Pievaiola, a Perugia, nel corso di un controllo del territorio. I militari, durante un'operazione di prevenzione, hanno notato il giovane mentre cedeva una dose di cocaina a un altro individuo. Entrambi sono stati subito fermati. L’arrestato aveva con sé una seconda dose di cocaina nascosta nei pantaloni.

La perquisizione successiva, svolta nel luogo dove l’uomo era domiciliato, ha portato al sequestro di altre 15 dosi di cocaina per un peso totale di 13 grammi, oltre a 13.635 euro in contanti, due bilancini di precisione, un telefono cellulare e materiale per il confezionamento.

L’uomo è stato portato in caserma e arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. È stato trattenuto in attesa del giudizio direttissimo, al termine del quale il giudice ha convalidato l’arresto. È stata inoltre disposta la confisca e la distruzione della droga e del materiale trovato, oltre al sequestro del denaro. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti.