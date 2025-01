Trovato in possesso di oltre mezzo chilo di cocaina, arrestato 31enne ad Agliana

Pistoia, 15 ottobre 2021 - I carabinieri di Pistoia, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato ieri sera ad Agliana, un 31enne, di nazionalità marocchina, per detenzione di sostanza stupefacente: aveva con sé oltre mezzo chilo di cocaina, suddivisa in varie dosi, per un valore di circa 30.000 euro. A tradire il 31enne è stato l'atteggiamento sospetto alla vista dei militari. L'uomo, infatti, quando ha visto arrivare i carabinieri, prima si accovacciato dietro lo scooter al quale era appoggiato, poi ha tentato di fuggire a piedi. I militari lo hanno inseguito e bloccato. Sottoposto a perquisizione personale, gli sono stati trovati addosso circa 270 grammi di cocaina, suddivisi in varie dosi. La perquisizione è stata dunque estesa anche al motociclo, dove all’interno del vano sottosella, sono stati trovati ulteriori 250 grammi di cocaina. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro. L’arrestato è stato portato nel carcere di Prato a disposizione dell’autorità giudiziaria.