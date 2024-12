Trofeo di corsa campestre 'Bianchi e Tempifreschi': celebrazione e memoria all'Istituto De’ Franceschi

C’erano anche Andrea Agresti de Le Iene e il podista Simone Lenzi alle premiazioni della trentanovesima edizione del Trofeo di corsa campestre a staffetta "Bianchi e Tempifreschi" – ventesimo Trofeo Luca D’Amico, prima parte della manifestazione Una Corsa per la Vita organizzata dall’Istituto De’ Franceschi – Pacinotti e dalla Fondazione De’ Franceschi per ricordare Enrico Bianchi, Rossana Tempifreschi e Luca D’Amico, alunni dell’istituto prematuramente scomparsi a causa di incidenti stradali. Un evento che ha visto la luce nel 1983 per volontà del professor Alessandro Parrini e dell’allora preside del De’ Franceschi Renzo Zini per riflettere sui tragici eventi che accadono sulle strade e sull’importanza dello sport come approccio al rispetto delle regole e delle sane abitudini.

La seconda parte dell’evento, denominata "Sulle ruote con la testa", si terrà il 25 febbraio del prossimo anno al Teatro Bolognini. Agresti e Lenzi, studenti "eccellenti" del "De’ Franceschi", hanno indossato le vesti rispettivamente di premiatore e premiato. Ad aggiudicarsi il Trofeo Tempifreschi, categoria allieve, il Liceo scientifico Savoia davanti a "Pacini" e Liceo artistico Petrocchi; a imporsi nel Trofeo Bianchi, allievi, ancora il Liceo scientifico Savoia su Liceo scientifico Salutati e "Pacini"; a conquistare il Trofeo D’Amato, juniores maschi e femmine, il "Pacini" dinnanzi al Liceo scientifico Savoia.

Tra gli allievi, prima la staffetta del "Savoia" composta da Jacopo e Niccolò Lenzi, Matteo Squarcini e Andrea Bonvicini; fra le allieve, trionfo del "Savoia" con Angelica Capecchi, Lara Santillo, Giada Vitali e Margherita Andreoni; tra le juniores, primo gradino del podio per il "Pacini" con Aurora Severi, Adele Meoni, Margherita Bartolini e Nada Mouami; fra gli juniores, prima posizione per il "Savoia" rappresentato da Michelangelo Chiti, Manuel Clemente, Cosimo Salvadori e Alberto Innocenti; tra i cadetti, primo l’Istituto Bartolomeo Sestini C con Michelangelo Tondini, Alberto De Rosa, Giorgio Barcaioli ed Elois Kola; fra le cadette, affermazione del "Bartolomeo Sestini A" con Matilde Mustacchio, Noemi Mazzei, Vittoria Marino e Vittoria Turrin. Presenti i familiari di Tempifreschi e D’Amato.

Gianluca Barni