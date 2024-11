Tratta Pistoia-Montecatini, i treni non passano per ore. La rabbia dei pendolari

Pistoia, 13 novembre 2024 – Una mattinata con grandi difficoltà per i pendolari pistoiesi, e non solo, alla luce dei problemi che si sono verificati, fin dalle 6.30, sulla linea ferroviaria tra le stazioni di Montecatini Centro e Borgo a Buggiano mentre, intorno alle 7.45, il tutto si è aggravato con un guasto sulla linea a Serravalle Pistoiese. E da qui è iniziato un autentico calvario per tutti coloro che, di buon mattino, salgono sui treni regionali in direzione Firenze, nello specifico studenti universitari e lavoratori, e in direzione Montecatini e Lucca, soprattutto chi frequenta gli istituti superiori della stessa cittadina termale e di Pescia. Complessivamente sono stati sette i convogli che hanno viaggiato con un ritardo superiore ai 30 minuti e ben quattordici sono stati limitati nel percorso. Oltre a questo, però, le problematiche sono state notevoli.

Alle 6.30, infatti, un passaggio a livello fra le due stazioni della Valdinievole è stato centrato in pieno da un’auto innescando la consueta sequenza di disagi che si verificano in queste circostanze: stop immediato alla circolazione fino a che la situazione, in termini di sicurezza, non viene riportata alla normalità. E, di fatto, sono stati subito cancellati alcuni treni carichi di pendolari che si sono ritrovati fermi a Montecatini, o poco prima, senza poter raggiungere Firenze. Di fatto, dalle ore 7 in poi è diventato pressoché impossibile superare la stazione di Pistoia.

A questa, poi, si è aggiunta l’ulteriore problematica del guasto agli impianti a Serravalle con le cancellazioni che sono iniziate a fioccare in maniera copiosa. A quel punto, sfruttando i convogli presenti sulla linea, è stata adottata la soluzione di far tornare indietro verso Firenze i treni che erano attestati a Pistoia come prosecuzione di quelli che sarebbero dovuti arrivare da Montecatini e Lucca cercando di limitare, quanto più possibile, ulteriori disagi. Fatto sta che chi aveva intenzione di partire dal capoluogo fra le 7.30 e le 8 è poi arrivato a destinazione a Firenze dopo le ore 9. Intorno alle ore 10.30, infine, la circolazione è stata riattivata anche in direzione mare con il primo treno che è arrivato a Montecatini, per poi proseguire verso Lucca, alle ore 10.55.

S.M.