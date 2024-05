Treni fermi tra Prato e Pistoia, passaggio a livello danneggiato da un veicolo

Pistoia, 17 maggio 2024 – Intorno alle 16,30 è stato necessario sospendere la circolazione ferroviaria tra Prato Centrale e Pistoia a causa di un passaggio a livello danneggiato da un veicolo. Attivati i tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione, nel frattempo ritardi e cancellazioni si sono accumulati creando non pochi disagi ai pendolari e ai viaggiatori in genere. Intorno alle 18,30 Trenitalia informava che la circolazione era ripresa.