Tredici anni a caccia di talenti musicali

"Talent Busters-l’acchiappatalenti", il format televisivo ideato da Elisabetta Branchetti e trasmesso da Toscana Tv, ha fatto 13. Tredici, come il numero delle edizioni del fortunato programma, le cui selezioni prenderanno il via sabato 5 ottobre nel corso della trasmissione Elisir dell’emittente radiofonica Whiteradio. "Nell’occasione – spiega Elisabetta Branchetti, che da molti anni si dedica con entusiasmo e passione al “vivaio“ dei talenti pistoiesi e non solo – ogni aspirante cantante sarà intervistato ed eseguirà un brano. Finita questa fase, la giuria tecnica riascolterà tutti i podcast delle esibizioni, arrivando a selezionare la rosa dei talenti finalisti. La finale si svolgerà nella splendida location di “ArteVaria Forum“, che nasce nel 2021 dalla totale ristrutturazione del cinema teatro La Capannina di Bottegone, sulla via Fiorentina: un nuovissimo contenitore per molteplici attività socio culturali di intrattenimento musicale, teatrale e letterario".

In questa edizione Elisabetta Branchetti sarà affiancata nella conduzione della finale televisiva dall’attore Michael Bolognesi. Nello staff di Talent Busters, Alessandro Gori, Giulia Colzi, Gaia Turchi e Noemi Carlucci. Sono già moltissime le adesioni di interpreti, cantautori e band. La giuria tecnica sarà composta dalla presidente Mary Filizola e da Nora Marte, Adriano Mariotti e Andrea Capecchi. In finale, vi sarà anche un altro importante nome dello spettacolo, tenuto rigorosamente top secret da Branchetti.

Alla tredicesima edizione ha aderito un nuovo sponsor sostenitore: Autodemolizioni Dolfi Giampaolo snc di Canapale, a Pistoia, che da tempo sostiene con entusiasmo e passione iniziative culturali e sociali.

"Con Cristina Dolfi di Autodemolizioni Dolfi siamo entrate subito in sintonia, perché entrambe abbiamo i soliti valori e amiamo la musica, visto che lei da piccola suonava il pianoforte e sarebbe stato il suo sogno diventare una pianista – ci tiene a sottolineare Elisabetta Branchetti –. Comprende bene, quindi, i sogni dei giovani artisti che vogliono regalare le loro emozioni con testi e musica e sono determinati a spiccare il volo".

Tante le partnership, che qui ricordiamo, oltre a Toscana Tv, che trasmetterà la finale, e Whiteradio, ecco Formica Dischi, Sartoria Musicale, Area Live, Tnp Records, Artist Academy, Mixk Records, Aldo Aldi Autore, Bonelli Gioielli, Sandro Nerucci, Hoffman strumenti musicali, Beat Festival, Hop’n Drop, Aran Island. Tra i sostenitori troviamo quindi Mungai Piante, Autodemolizioni Dolfi, Patrizio Auto e Officina, Cafè Le Blanc.

Per iscriversi a Talent Busters è necessario compilare la domanda di adesione che si trova sul sito www.talentbustersacchiappatalenti.it

Gianluca Barni