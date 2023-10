Tre nuovi laboratori a Quarrata: la seconda fase del progetto Caramelli

E’ stata inaugurata la seconda tranche del progetto finanziato con i fondi europei Pon (circa 75mila euro in totale) per la realizzazione di nuovi laboratori didattici nelle scuole dell’infanzia del comprensivo Bonaccorso. Dopo quelli della scuola Munari, ieri mattina è stata la volta dei tre atelier nella scuola Caramelli, predisposti per le tre fasce d’età dei bambini e delle bambine che frequentano l’asilo. Relativamente alle attività che vi verranno svolte, le aule che ospitano i laboratori sono state denominate "Sfumature di luce" quella dedicata ai bimbi di 3 anni, "Progetta e costruisci" (4 anni) e "Raccontiamo con il teatro" (5 anni). La progettazione degli atelier è stata concepita dalle maestre, che insieme alla coordinatrice pedagogica del Comune hanno valutato e pianificato i nuovi ambienti di apprendimento più efficaci. "La scuola dell’infanzia è il luogo in cui si cerca di far crescere i bambini in autonomia e con responsabilità. Quello tra i 3 e i 6 anni è un periodo fondamentale per gli apprendimenti relazionali e per le pratiche attive – ha spiegato il dirigente del Bonaccorso Luca Gaggioli –. In linea con l’orientamento europeo noi stiamo lavorando nel rendere le nostre scuole ambienti sicuri, motivanti e stimolanti". Presente all’inaugurazione anche il sindaco Gabriele Romiti: "Ringrazio il dirigente scolastico e le maestre per questo progetto che rende le nostre scuole un’eccellenza e non soltanto nel contesto del nostro territorio. Questa è un’età importante, e realizzare questi laboratori è fare un investimento sui nostri ragazzi. E’ la scuola, insieme ai genitori, ad aver la responsabilità della crescita educativa dei bambini". L’ultima parte del progetto riguarda la scuola dell’infanzia Madre Teresa di Santonuovo, dove il laboratorio sarà inaugurato la prossima settimana.

Daniela Gori