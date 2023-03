Trasporta rifiuti edili senza permesso: denunciato

Guardia di Finanza

Pistoia, 24 marzo 2023 – Trasportava illecitamente su un furgone oltre 240 chili di rifiuti costituiti da materiali di scarto di lavori edili, denunciato il conducente. L'uomo, di nazionalità albanese, è stato fermato nel corso di un controllo nel Pistoiese dalla Guardia di finanza lungo la strada provinciale 16: da quanto spiegato era sprovvisto dei documenti che devono accompagnare la movimentazione di questi materiali, classificati come rifiuti speciali non pericolosi.

Dagli accertamenti è poi emerso che non era titolare o dipendente di una ditta autorizzata ad operare nel settore. L'uomo è stato perciò denunciato alla procura di Pistoia per trasporto abusivo di rifiuti speciali, mentre l'automezzo e il suo carico, sul quale saranno svolti ulteriori accertamenti a cura dell'Arpat ai fini della classificazione, sono stati sottoposti a sequestro così come il veicolo