Trasferito il luogotentene. Luca Trovato

Nuovo comandante alla Stazione dei carabinieri di Campotizzoro: il vicebrigadiere Daniele Giannini prende il posto del luogotenente Luca Trovato, trasferito al comando di San Marcello. Luca Trovato, nato a Pistoia nel 1969, carabiniere di quarta generazione, dopo che bisnonno, nonno e padre avevano servito nell’Arma, arriva da importanti esperienze. Dopo aver preso servizio in provincia di Brescia, nel 1988, il passaggio seguente lo ha visto vincitore del concorso per Maresciallo, in servizio a Torino Campidoglio, poi alla Radiomobile ancora a Torino, quindi Canelli, nell’astigiano, poi None e infine Bricherasio, prima di tornare nella natia Pistoia, a Capostrada e a Quarrata, per approdare nel 2018 alla Stazione di Campotizzoro dove ha lasciato un segno importante, guadagnandosi la fiducia dei paesani per i suoi modi franchi e gentili, viene descritto come un uomo autorevole senza essere autoritario, da questo gli eccellenti rapporti con gli abitanti che, nonostante sia trascorso ormai più di un mese dal suo trasferimento, continuano a tributargli manifestazioni di affetto. Invero Luca Trovato ha da sempre una vita parallela a quella del tutore dell’ordine, lo testimoniano i numerosi riconoscimenti in campo letterario, dove si è rivelato un eccellente scrittore, come sembra quasi ovvio, di libri gialli. I denari provenienti dai successi letterari, Luca Trovato li ha destinati tutti all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Essendo ormai prossimo alla pensione, che dovrebbe raggiungere nell’anno in corso, potrà dedicare molto più tempo alla passione per la scrittura.

Andrea Nannini