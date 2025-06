"Sterco sulla strada. Niente più cavalli"

"Il problema del transito dei cavalli nel centro del nostro paese esiste da tanto tempo e, nonostante le mie richieste di usare il buon senso, niente è cambiato: adesso è arrivato il momento di emettere una ordinanza a riguardo". L’episodio che ha fatto traboccare il vaso della pazienza del sindaco di Ponte Buggianese, Nicola Tesi, è arrivato sabato pomeriggio quando alcuni cittadini gli hanno segnalato la presenza di sterco di cavalli per le strade del centro.

Una situazione già nota da tempo, visto che basta fare qualche metro per trovarsi sull’argine del fiume e poi dirigersi direttamente verso il Padule o comunque nel resto della Valdinievole, ma che evidentemente non può essere più tollerata tanto che il primo cittadino ha annunciato che proprio oggi emetterà un’ordinanza affinché non ci siano più transiti di cavalli nel centro di Ponte. Non siamo nel 1850 né siamo vittima di un equivoco storico, ma la semplice realtà.

"Penso che il rispetto per il decoro pubblico ci debba essere sempre ma, di fronte a scene del genere, non si può rimanere fermi – ammette il sindaco Nicola Tesi – vedo che non c’è rispetto da parte di chi, per le proprie passeggiate a cavallo, sceglie poi di passare per il centro del nostro paese. E quindi si procede con questo tipo di provvedimento unitamente alla necessità di poter installare una barriera in fondo all’argine che sbuca in via vicolo del Fiume in maniera tale che, in sella a cavallo, non ci si potrà più transitare nella zona". Da valutare, quindi, se il pugno duro sortirà i suoi effetti o qualcuno troverà sempre il modo di fare il furbo, mettendo a rischio il decoro del centro di Ponte Buggianese.

