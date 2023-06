Tragedia nel Pistoiese: va a cercare funghi, lo ritrovano senza vita

Montale (Pistoia), 20 giugno 2023 – Tragedia nei boschi di Montale dove un uomo di 81 anni è stato trovato senza vita. I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Toscana (Cnsas) della Toscana sono stati attivati intorno alle 16 di oggi, 20 giugno, per quella che inizialmente sembrava essere una caduta di moto in un punto difficilmente raggiungibile via terra nel comune di Montale (Pistoia). Sul posto si è diretta una squadra della Stazione Appennino insieme a Soccorso Alpino Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco.

Una volta raggiunte le coordinate del luogo però l'intervento si è rivelato essere per un signore (81 anni, di Montale) che, uscito a cercare funghi nel bosco e fermatosi su un ponte, è caduto nel fiume sottostante per cause ancora da accertare. In loco il personale non ha potuto che constatare il decesso dell'uomo. I tecnici del Soccorso Alpino insieme agli altri Corpi presenti hanno provveduto alle operazioni di recupero del corpo tramite manovre su corda. Una volta recuperato è stato consegnato a Carabinieri e personale della Misericordia di Montale.