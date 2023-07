Tragedia a Le Piastre, la vita di Alessandro Cialdi stroncata da un malore

Un malore improvviso e fatale ha stroncato la vita di un uomo nella sua casa de Le Piastre e ogni tentativo di salvargli la vita da parte dei soccorritori si è rivelato inutile. Il dramma risale alla serata di domenica 23 luglio. L’uomo si chiamava Alessandro Cialdi ed era nato a Pistoia l’8 aprile del 1952, dove abitava, nel quartiere delle Casermette. A Le Piastre aveva la sua seconda casa dove amava trascorrere il periodo estivo. Immediato l’allarme dei familiari e i primi a intervenire sono stati due medici, padre e figlio, che abitano proprio di fronte a casa Cialdi. Si sono entrambi precipitati, praticandogli a lungo il massaggio cardiaco. Nel frattempo era stata allertata anche l’ambulanza della Misericordia de Le Piastre, con defibrillatore, e le manovre di rianimazione sono proseguite.

Sono arrivate anche l’automedica da San Marcello e un’ambulanza di emergenza della Pubblica Assistenza di Maresca. Ma non c’è stato niente da fare.

Cialdi era conosciuto a Pistoia per la sua attività di tassista, che lo aveva impegnato per molti anni.

I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 26 luglio, nella chiesa della Misericordia, in via del Can Bianco. Il corpo sarà cremato.

Andrea Nannini