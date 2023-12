Traffico in tilt per asfaltature. Città bloccata

Pomeriggio di caos totale, in strada e sui social, quello andato in scena ieri per le vie della città. A causa di lavori di asfaltatura da parte di Anas lungo il raccordo, nella fattispecie intorno all’uscita di Pistoia Sud di fronte a San Jacopo e Hitachi, si sono formate lunghe code fin dalla rotonda de La Vergine verso nord che, ovviamente, hanno avuto ripercussioni altrove. Con l’ingresso al raccordo chiuso di fronte ad Hitachi, tutti coloro che volevano uscire dalla città in direzione nord lo potevano fare esclusivamente attraverso Porta Nuova che, anch’essa, è andata in tilt congestionando tutto il traffico anche verso porta Lucchese e viale Petrocchi, per non parlare di cosa succede nell’ora di punta serale in viale Adua.