Traffico e disagi tra Ponte Europa e via del Lago

Gravi difficoltà, disagi e degrado, in termini di viabilità, nella zona di via Dalmazia fra il ponte Europa e l’incrocio con via del Lago hanno fatto salire sugli scudi il consigliere comunale del Pd, Lorenzo Boanini, che ha depositato una interpellanza alla giunta per criticare l’operato dell’amministrazione comunale ricordando che sono passati oltre due anni e mezzo da quando furono spesi importanti danari per la riqualificazione. "La situazione è particolarmente critica a sud del ponte Europa – ammette Boanini – questa zona rappresenta uno dei principali accessi storici al centro cittadino, ma oggi le condizioni della carreggiata e dei marciapiedi sono inaccettabili. I problemi principali riguardano: grandi avvallamenti e zone dissestate, che rendono difficile e pericoloso il transito veicolare e pedonale; marciapiedi insicuri, soprattutto nel tratto che dalla zona di Pistoia Nuova dovrebbe condurre alle scuole Roncalli e Agraria. Questa situazione non può più essere ignorata: per questo ho presentato un’interpellanza all’amministrazione, chiedendo che venga messo in atto un piano di intervento urgente per ripristinare le condizioni di sicurezza della strada e dei marciapiedi". Ma buche, avvallamenti, marciapiedi dissestati e quant’altro ci sono anche nella parte a nord verso Capostrada con la richiesta di intervento dal punto di vista finanziario. "Anche su questo fronte – conclude Boanini – ho presentato un’interrogazione all’amministrazione, oltre a un emendamento al bilancio previsionale di 150mila euro, per chiedere lo stanziamento immediato di risorse necessarie a completare i lavori. Non possiamo accettare che si intervenga solo su una parte della strada, lasciando le altre zone nel degrado per anni".