Tra formazione e impiego. L’opportunità per i giovani

PISTOIAIl nome del progetto, "Play the Game", sembra quasi richiamare aspetti ludici e sportivi ma in realtà è una grossa opportunità messa a disposizione per i giovani fra i 18 e 34 anni per dare loro competenze utili per favorire una crescita personale e professionale. Un percorso complesso e composito, visto che è stato attivato dall’agenzia formativa "Saperi e Lavoro", in qualità di capofila coinvolgendo Comune, Intrecci Cooperativa Sociale, Manusa Cooperativa Sociale, Germina Srl, Cescot Pistoia Srl, Arci Pistoia Aps e Florence One. L’iniziativa è stata ammessa al finanziamento della Regione Toscana in riferimento all’avviso "Talenti in Azione" grazie al programma "Pr-Fse+ Toscana 2021-2027" che rientra nel più ampio discorso di Giovanisì. Le attività partiranno da oggi e si concluderanno a metà novembre fra Pistoia, Quarrata, Agliana, Casalguidi, Serravalle Pistoiese, Montale e San Marcello Piteglio. Si va dal corso "Accoglienza nelle strutture turistico-ricettive" a "Contenuti Web: tecniche e strategie di comunicazione" passando per "Turismo sostenibile ed esperienziale". Il tutto si svolgerà alla sede di Cescot Confesercenti per un massimo di 12 allievi ciascuno. I percorsi formali prevedono attività teoriche e pratiche della durata massima di 80 ore, al termine delle quali viene rilasciata una dichiarazione degli apprendimenti. La formazione non formale, invece, si caratterizza per l’uso di metodologie didattiche innovative."Il progetto "Talenti in Azione" rappresenta un’importante opportunità per i giovani del nostro territorio – sottolinea Gabriele Sgueglia, assessore comunale alle politiche giovanili – attraverso un’offerta formativa variegata e all’avanguardia i partecipanti possono acquisire competenze spendibili in contesti lavorativi sia pubblici che privati, preparandosi ad affrontare con consapevolezza e determinazione le sfide del mercato del lavoro. Un’occasione unica per investire sul proprio futuro e trasformare i talenti personali in opportunità professionali concrete". La partecipazione al progetto è completamente gratuita, grazie al finanziamento della Regione Toscana. La frequenza ai corsi prevede un obbligo minimo del 70% delle ore complessive per ciascuna attività.I partecipanti potranno conseguire certificazioni che attestano le competenze acquisite e, per chi ne farà richiesta, è previsto anche il riconoscimento dei crediti formativi. Prevista un’indennità di partecipazione fino a un massimo di 425 euro. Inoltre, il progetto assicura una rappresentanza femminile pari ad almeno il 50% dei partecipanti e garantisce una particolare attenzione all’inclusione, prevedendo la riserva di posti per persone con disabilità o in situazione di svantaggio. Per le iscrizioni ci si può recare alla sede di "Saperi e Lavoro" in via Padre Antonelli 307 oppure per raccomandata o per mail a [email protected].