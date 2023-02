Tosi: "Con lui perché garantisce esperienza e rinnovamento"

"Perché scegliere Bonaccini? Perché garantisce competenza, tanta esperienza e capacità di rinnovamento". Paolo Tosi va dritto al punto. Il referente del comitato pistoiese per la mozione Bonaccini vede un futuro roseo per il partito, qualora il presidente della regione Emilia Romagna venisse eletto segretario: "Con il suo progetto il Partito Democratico sarà rigenerato con una forte e chiara identità progressista e riformista – afferma il consigliere comunale dem –. Un partito che coniughi in modo coerente nella propria azione politica la lotta alle disuguaglianze sociali, la crescita economica e la transizione ambientale. Un moderno partito laburista a vocazione europeista, un partito che parli alla gente e senza correnti". Per contrastare l’emorragia di consensi nel centrosinistra, Tosi ha una ricetta precisa: "Oggi più che mai, con questo governo di destra e con le numerose criticità che dobbiamo affrontare c’è bisogno di un grande partito di centro sinistra e questo partito è il Pd che ha in mente Bonaccini – mette in chiaro –, un partito che torni a vincere e a dare risposte concrete".

Vincere per cambiare l’inerzia di una forza politica in sofferenza anche in una delle sue storiche roccaforti come Pistoia: "A Pistoia con la vittoria di Bonaccini verrà data continuità al percorso di rinnovamento che è già in atto nella segreteria – spiga –, molti giovani sono arrivati e insieme a loro stiamo costruendo le basi per vincere alle prossime elezioni comunali. Con Bonaccini – conclude Tosi – il Partito Democratico tornerà a vincere anche a Pistoia".