Toscana Enduro Series. Francardo è il migliore

"Sono stati registrati 450 iscritti. Un grande successo per uno sport in crescita nel nostro territorio". L’assessore al turismo Alessandro Sabella ha così commentato i risvolti della seconda tappa del ’Toscano Enduro Series 2024’, che ha avuto proprio in Pistoia il suo fulcro. La manifestazione, organizzata dal team Young Riderz Pistoia, ha visto partire da Piazza Oplà centinaia di enduristi provenienti da tutta Italia. Nella due giorni sul territorio oltre 3mila presenze fra atleti, tecnici ed accompagnatori.

Sul pianto prettamente agonistico, la vittoria fra gli Assoluti è andata a Tommaso Francardo dell’Abetone Gravity Team, che ha preceduto Andrea Colombo del Team Alba Orobia Bike e Lapo Prisinzano del TSI Free Bike. Abetone e TSI hanno anche piazzato nella top ten rispettivamente Vittorio Palmieri (quinto) e Tiziano Pichelli (settimo assoluto, primo fra gli Junior) mentre Davide Viti ha vinto fra gli Elite Master.

Monopolio abetonese anche per le donne: Nadine Ellecosta dell’Abetone Gravity Team è salita sul gradino più alto, davanti alla compagna di squadra Giorgia Fiocchi. Prima tra le Master Woman si è classificata Sofia Baroncelli del Bearz Racing Team, davanti a Cristiana Del Bene dello Speedy Bike. Il più veloce della categoria M1 è stato Federico Proverbio del Finale Bikers, mentre Jacopo Bicchi di Sam Enduro ha vinto tra gli M2 e l’ungherese Cser Mate dell’Alpinbike Team Giant si è imposto tra gli M3. Successi anche per Wanier Palmerini, Roberto Farinelli, Michele Cortopassi e Carlo Bernazzi rispettivamente fra gli M4, M5, M6 e M7. Niccolò Lanzoni ha trionfato tra gli Allievi, con Riccardo Salvadori mostratosi il più rapido tra gli Esordienti ed Andrea Garibbo del Team Haibike ha vinto nella categoria e-Mtb. L’attenzione tornerà comunque in provincia fra pochi mesi, visto che Abetone ospiterà il prossimo giugno l’appuntamento decisivo dell’Italian Enduro Series.

Giovanni Fiorentino