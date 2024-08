Toscana Django Festival, saggio finale e concerto dei Dusty Broom

Toscana Django Festival verso l’ultimo atto. Dopo quattro giorni di apprezzate esibizioni, la manifestazione diretta da Maurizio Geri, si appresta a chiudere i battenti. Al mattino i corsisti saranno riuniti dalle 10 alle 13 alla Sala Coop di Maresca per le prove generali, mentre nel pomeriggio saranno impegnati con il saggio conclusivo dei corsi di chitarra e di canto alle 17, seguito dal concerto dei Dusty Broom alle 18, entrami al giardino didattico di Pontepetri, con ingresso gratuito. La manifestazione, che in una certa misura ripercorre le tracce dei ’Sentieri acustici’ di qualche anno addietro: "Nei primi giorni ha tenuto lo sguardo rivolto verso est, – ha spiegato l’assessore alla cultura, Alice Sobrero – quella strada legata alla musica migrante, che lega la nostra cultura con quella che si ritrova nella musica ascoltata nei concerti di questi giorni. Una miscela di suoni, ma anche di sentimenti e riflessioni, dal grande fascino. Nella parte finale invece lo sguardo si rivolge verso un orizzonte più ampio, che abbraccia anche altre sonorità. Mi sento sicura nel dire che anche in questa edizione abbiamo ascoltato musica di grande livello, portatrice di messaggi che val la pena ascoltare".

La manifestazione è stata organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di San Marcello Piteglio, con il sostegno del Comune stesso, Fondazione Caript, Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Associazione Ecomuseo, Teatri di Pistoia, Mp Montagna Pistoiese e Associazione Habanera, oltre a diversi sponsor privati.

Andrea Nannini