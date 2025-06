Torneo dei Rioni, la grande festa. Un mese di partite per stare insieme

Tutto è pronto per il via alla 38esima edizione del Torneo dei rioni montalesi, che per più di un mese, dal 24 giugno, giorno della gara di esordio, al 28 luglio, attrarrà centinaia di persone ogni sera allo stadio comunale Silvano Barni e non solo per vedere le partite, ma anche per stare insieme all’aperto, magari seduti al tavolo per una pizza o, da quest’anno, anche per gustare un antipasto e un primo o per sorseggiare una bibita al fresco. Le strade del paese sono già addobbate dalle bandiere dei sette rioni che hanno partecipato anche quest’anno con i loro volontari e dirigenti hanno collaborato con il Comitato Festeggiamenti, l’associazione che organizza da sempre la manifestazione. Il presidente del Comitato Mirko Meoni ha voluto presentare ufficialmente il torneo in un incontro con tutti i dirigenti dei rioni e i rappresentanti dell’amministrazione comunale, il vicesindaco Alessio Guazzini e il consigliere delegato allo sport Marco Bernardini. "Il nostro è il torneo più longevo della piana pistoiese – fa notare il presidente Meoni – e questa edizione si preannuncia combattuta e interessante, abbiamo risolto anche il problema dell’impianto dell’illuminazione che l’anno scorso ci ha dato qualche problema, ringrazio tutti i rioni e siamo pronti a partire". "Come amministrazione comunale – ha detto Alessio Guazzini – non possiamo che dire grazie ai rioni e al Comitato per organizzare una delle manifestazioni più importanti del paese, che ha una finalità sociale oltre che sportiva. Noi facciamo quello che possiamo per dare il nostro contributo, il campo è uno dei più belli della zona e tra un po’ di tempo dovremmo avere anche la possibilità di aumentare il numero di spettatori consentiti che comunque già ora consente un ampio accesso alla struttura".

"Il torneo è una cosa che ci invidiano in tanti – dice il consigliere delegato allo sport Marco Bernardini – e va sottolineato il grande lavoro fatto dai sette rioni oltre a quello del Comitato". E’ stato anche presentato lo stemma della presente edizione del torneo, ideato e realizzato dal fotografo ufficiale della manifestazione Daniele Paolieri. Martedì 24 alle 21.50 si disputerà la prima partita del girone eliminatorio tra il rione Ugna vincitore delle ultime tre edizioni e il rione Tobbiana.

Il girone preliminare durerà fino al 17 luglio col passaggio alle semifinali delle prime due classificate, poi, il 21 e 22 luglio si terranno i play-off per determinare le altre due semifinaliste, il 24 e il 25 sono previste le semifinali e il 28 la finalissima. Prima delle gare delle squadre degli adulti si terranno a partire dalle 20,30 le gare dei bambini dei sette rioni. Il palmares vede in testa l’Ugna con 10 titoli, poi il Dore con 9, la Smilea con 7, il Fognano con 5, la Bigattiera con 4, Stazione e Tobbiana con uno.

Giacomo Bini