Tornano gli open day di Gea . La "gioiosa invasione" nel parco. Visite guidate immersi nella natura

Arriva il bel tempo e una delle eccellenze della nostra città torna ad aprire le porte, in maniera totalmente gratuita. Per questo weekend , ritornano gli "Open Days" di Gea (Green economy and agriculture) che si svolgeranno nel parco di via Ciliegiole 99, accanto al San Jacopo. Si parte domani alle 16.30 con il convegno dedicato al riutilizzo delle acque di irrigazione nel vivaismo al quale farà seguito un agri-aperitivo. "Siamo all’atteso appuntamento di metà primavera – sottolinea Giovanni Palchetti, presidente di Gea – con l’apertura del nostro parco a tutti i cittadini. Un evento a cui teniamo molto perché, anche se il nostro centro per la ricerca è quotidianamente frequentato da aziende, scolaresche, studiosi e associazioni, è innegabile che la gioiosa invasione della nostra area crei un coinvolgente clima di festa". Sabato si parte alle 9 con le premiazioni del concorso "Sì... Geniale!" realizzato da Fondazione Caript con tutte le scuole pistoiesi e che ha una sua presenza molto importante anche al convento di San Domenico con la realizzazione del "Giardino delle Invenzioni". Dalle 15, invece, tutto aperto per le visite del parco con le guide ambientali escursionistiche dell’Associazione Castanea: gli organizzatori raccomandano un abbigliamento adeguato a una passeggiata nella natura. Altro momento importante è quello delle 15.30 con la consegna di 125 defibrillatori donati da Fondazione Caript a Misericordie, Anpas e Croce Rossa Italiana, cui seguirà "Investigatore degli alberi", il primo di una serie di laboratori per bambini.

Alle 18, la giornata si concluderà con una performance musicale eseguita sulle "sculture sonanti" di Andrea Dami, che si trovano all’interno del parco e per ricordare la sua figura dopo la sua tragica morte, nel settembre scorso: introdurranno l’evento Roberto Agnoletti e Anna Brancolini, con Marcello Magliocchi alle percussioni e Bruno Gussoni al flauto. Arriviamo a domenica 12 maggio: dalle 9 spazi aperti per passeggiare, alle 10 via alle lezioni di Tai Chi nel parco curate dal maestro Lorenzo Ciatti. Tre laboratori alle 10.30, 11.30 e 16.30 dedicati ai bambini dai cinque anni in su e sarà presentato anche il libro "Donne forti" di Leonardo Begliomini. "Nel pomeriggio di domenica – prosegue Palchetti – ci sarà un focus interamente dedicato all’olivo e all’olio di oliva parlandone dal punto di vista storico, della tradizione, della scienza e della salute, coinvolgendo i partecipanti anche con esperienze sensoriali con la degustazione di bruschette al termine. Ringrazio per la collaborazione Cia Toscana Centro, Società Toscana di Orticoltura e Associazione Castanea indispensabili per realizzare i numerosi eventi: dallo sport ai libri, dall’arte alla scienza, dalle iniziative di volontariato ai prodotti alimentari a chilometro zero, con una particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi".

S.M.