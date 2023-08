Tornano gli eventi speciali al Giardino Zoologico Tra visite notturne e "storie attorno al fuoco"

Sempre richiestissima, sempre destinata ad andare sold out in tempi rapidissimi. Ecco perché torna nella proposta del Giardino Zoologico di Pistoia l’appuntamento con la visita notturna al parco, occasione per visitare in modo certamente inusuale questo luogo di pace e tranquillità approcciandosi agli animali in modo diverso e inedito. Da segnare in calendario la data del 29 agosto, ore 21, per godere di una passeggiata pensata per conoscere gli animali maggiormente attivi di sera. La durata del percorso è di due ore circa ed è dedicata ad un pubblico adulto, ma adatta anche ai bambini dagli 8 anni in su. È richiesta la prenotazione in ragione dell’alta richiesta e del numero chiuso, da effettuarsi per telefono al 340.9088085. E sempre in data 29 agosto (ore 18.30) torna anche un altro amato appuntamento, che è "Una storia attorno al fuoco". Il programma prevede una passeggiata con caccia al tesoro per conoscere più a fondo alcuni degli ospiti dello zoo, con aneddoti e curiosità attorno alle loro abitudini e preferenze. Al termine il gruppo si raccoglierà attorno al focolare, luogo ideale per ascoltare una storia animata da personaggi e animali. L’attività è dedicata a famiglie con bambini dai 4 agli 8 anni. Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero di cellulare sopra citato. Tutte e due le iniziative prevedono un costo di 24 euro per gli adulti, 19 per bimbi dagli 8 ai 10 anni, entrambi comprensivi di ingresso serale; disponibile anche tariffa in ‘formato famiglia’.

l.m.