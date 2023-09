Torna "Toscana Fashion". Pistoia capitale delle calzature. E culla dei trend del momento

La città di Pistoia torna protagonista per la distribuzione delle calzature con la 14esima edizione di "Toscana Fashion": la manifestazione, dedicata a espositori e buyer, ospitata all’interno delle eleganti serre del Toscana Fair, andrà in scena da domenica 24 a martedì 26 settembre. Collocato in un contesto che manifesta l’identità green del territorio, l’appuntamento consentirà agli agenti di commercio provenienti dalla Toscana e dal Centro Italia di conoscere, in anteprima, 150 campionari proposti da 22 espositori che comporranno la collezione primavera – estate. Una grande vetrina riservata agli addetti ai lavori, dunque, per intercettare i trend di maggiore rilievo, sviluppare nuove sinergie e allinearsi alle esigenze del mercato.

"Conosciamo bene – commenta Tiziano Tempestini, direttore di Confcommercio Pistoia e Prato – il peso specifico che la filiera della moda riveste per l’economia del nostro territorio. Il settore della distribuzione calzaturiera, in particolare, rappresenta un traino importante. Toscana Fashion, che continua a crescere di spessore ogni anno, e che sosteniamo con costante convinzione, riesce a cogliere tre grandi obiettivi in un colpo solo. Da un lato mette Pistoia sotto i riflettori nazionali; dall’altro supporta il dinamismo della nostra economia, favorendo questo incontro tra domanda e offerta. Infine, ma certo non meno importante, promuove l’immagine green del territorio".

"Questa iniziativa si consolida ogni anno ed è ormai a tutti gli effetti diventata un punto di riferimento per il settore, in Toscana e nel centro Italia – afferma Simone Ramello, presidente dell’associazione Toscana Fashion –. La risposta da parte degli addetti ai lavori cresce ad ogni edizione, mostrandoci chiaramente quanto il segmento sia vitale e meriti di essere incentivato. Lo scenario del Toscana Fair, poi, è l’abito ideale per presentare la città". L’evento è appunto organizzato dall’associazione Toscana Fashion in collaborazione con Confcommercio Pistoia e Prato e Fnaarc – Federazione Nazionale Agenti e Rappresentanti di Commercio di Confcommercio. Gode inoltre del patrocinio di Federazione Moda Italia, in rappresentanza delle attività del settore moda di Confcommercio, che collabora con l’iniziativa per offrire maggior visibilità verso il target di riferimento.

red.pt