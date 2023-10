Torna l’open day. I corsi all’Unipop

Questo sabato (28 ottobre), dalle ore 16 alle 19, torna l’open day all’Unipop, l’università popolare di Pistoia che ha sede in via Umberto Mariotti 190, nella zona artigianale di Sant’Agostino, poco dopo il Palazzetto dello sport. L’evento è a ingresso libero e servirà a far conoscere i nuovi corsi. Si parlerà, di eco-psicologia, con lo psicologo Sergio Teglia; dei colori della geografia, con Roberta Carboni e ci sarà anche una dimostrazione di Thai chi a cura di Paolo Milior.