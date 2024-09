Torna l’incubo pioggia. Ore di apprensione. Criticità nella Piana

Ore di paura per l’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla nostra provincia nella giornata di ieri, come previsto dalla sala operativa della Protezione civile che aveva diramato l’allerta arancione. La situazione più critica si è registrata a Montale.

Siamo in via Alfieri, una delle strade più colpite dall’alluvione del 2 e 4 novembre scorso. A seguito delle forti piogge, in quasi tutte le case i residenti hanno installato le paratie alle porte e hanno ricevuto i sacchi di sabbia dai volontari della Vab. Nel primo pomeriggio il fosso Agnaccino era stracolmo e aveva anche parzialmente esondato anche se intorno alle 17 il livello si è normalizzato.

"I fossi non sono stati puliti dopo l’alluvione – dicono molti dei residenti – e per questo ci sentiamo a rischio, mettiamo le paratie che ci siamo fatti costruire a spese nostre per proteggere le nostre case". Una donna di 86 anni, che era tornata nella sua casa in via Alfieri da una settimana dopo la ristrutturazione effettuata in seguito ai danni dell’alluvione, si è dovuta trasferire di nuovo presso parenti perché non si sentiva al sicuro. Chiuso anche il sottopasso della Stazione.

La strada che presentava la situazione più critica è via Pacinotti, allagata dall’acqua che scende dai campi adiacenti la carreggiata. Si tratta di una stradina di campagna che collega il centro con la Stazione. In serata l’Amministrazione ha disposto la chiusura di via Pacinotti. In Comune è stato attivato il Coc (centro operativo comunale), al lavoro le associazioni che partecipano al sistema di protezione civile. Stessa situazione operativa, quella del Coc, anche a Pistoia e negli altri Comuni della Piana. Quadro leggermente migliore ad Agliana, dove si segnalano allagamenti in via Monte Sabotino e via Puccini.

Più complessa la situazione di Quarrata: chiusa via del Casone e consegnati sacchi di sabbia ai residenti, interdette anche via del Falchero e via Santini. A Serravalle problemi in vari punti a Casalguidi e via di Gramigneto allagata: intervento in somma urgenza. Per quanto riguarda il capoluogo, per alcune ore un tratto della statale 719 "Prato–Pistoia" è stato chiuso al traffico per allagamento. In città, chusi i sottopassi di via Vecchia Pratese e di Ponte Europa. Forti criticità a Bonelle. Chiuse alcune vie allagate, come via Acqualunga, via del Girone, via di Chiazzano, via di Piuvica, via Vecchia Fiorentina. La situazione del reticolo minore è definita "al limite" dal Comune. Nella zona del Chiodo un’auto è finita nel fosso. Distribuiti sacchi di sabbia dai volontari della Misericordia.