Torna l’estate al parco Carabattole. Birre, cibo, musica e spettacoli

Terza edizione di "Carabattole love park" al via stasera con tre giorni di "Street food", dove sarà possibile gustare prelibatezze internazionali e locali. Dal pesce fritto alla paella, dalla tartàre al lampredotto, ma anche pizza, piadine, hamburger e molto altro ancora. Negli stand del beverage ci saranno La Degna Tana di Francesco Becagli, Vitium di Marco Massai e la Birreria Artigiana di David Nesti. Gli eventi nel parco di Carabattole (tra via Giorgio Pira e via Riccardo Lombardi), la cui gestione è stata affidata dal Comune all’associazione Artigiano, proseguiranno fino all’8 settembre. Per circa cento giorni il parco sarà animato da tante iniziative. Nel weekend da oggi a domanica si accenderanno anche le luci sul palco del "Carabattole love park" che ha ospitato nelle edizioni precedenti artisti di caratura nazionale ed internazionale. Ecco il programma di questo fine settimana. Stasera gli irriverenti Suzy Q faranno divertire e ballare con il loro spettacolo dance, domani, sabato 25 Neverland Djs e le sonorità commerciali dagli anni Novanta ad oggi, domenica 26 i più grandi successi italiani con gli Stere8. Sarà inaugurata anche l’area giochi per bambini, così da confermare la versatilità dell’evento, per un target ampio, dai più piccoli ai più grandi. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. "Street food" dalle ore 18 in poi, gli eventi sul palco iniziano alle 21. Il parco di Carabattole si conferma anche quest’anno una grande area estiva, ricca di differenti contenuti culturali che vanno dal concerto al cinema, allo spettacolo teatrale e comico, alla danza, che ambisce a diventare punto di riferimento per le calde serate estive. Quest’anno sarà dato grande spazio anche allo sport, per assistere in diretta alle partite del Campionato europeo di calcio. Il secondo weekend di "Carabattole love park" è "Beap-Il Festival della birra artigianale" che si svolge dal 30 maggio al 2 giugno. "Ogni settimana – ha informato Luca Nesti, direttore artistico – ci saranno due eventi di livello nazionale, ma saranno presenti anche realtà locali".

Piera Salvi