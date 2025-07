Torna la Notte Bianca. La sfilata dei motori. E poi inizia la festa

Si rinnova, in località Macchie di San Piero, l’appuntamento con ‘Auto & Moto Club’s Party’, iniziativa organizzata da Damiano e Siriano Fedi, titolari della carrozzeria R2, in collaborazione con l’associazione MaMò e Clarte con il patrocinio del Comune di Pescia e della Regione Toscana, arrivata all’ottava edizione, affiancata dalla Notte Bianca giunta, a sua volta, alla quarta. Tantissimi iscritti, a dimostrare come la passione per i motori sia legata alla promozione del territorio.

Il programma si apre alle 15.30 con l’arrivo degli equipaggi e l’esposizione di tante vere e proprie supercar in Piazza Mazzini: sono iscritte venti Porsche, nove Ferrari, venti American Cars, affiancate dai gruppi Abarth, Vintage e Alfa Romeo. Alle 17.30 gli equipaggi inizieranno il giro turistico delle colline, un percorso di 52 km che dopo essere salito verso Vellano e Macchino scenderà a Massa e Cozzile, poi Colle di Buggiano, per tornare sul circuito di Montecarlo, e ritornare, alle 19.30, negli spazi della carrozzeria. Qui le auto potranno essere ammirate nell’area espositiva della Notte Bianca, al fianco degli spazi allestiti appositamente dal Ducati Official Club, con 30 moto esposte.

La Notte Bianca partirà alle 18.30, lungo la strada provinciale, con un mercatino ricco di proposte, il palco, tre punti musicali, giochi per bambini e truck food. La festa vera e propria inizierà alle 19.30, con l’arrivo delle auto. Sul palco centrale, la musica sarà offerta dagli storici dj della discoteca Concorde, Massimo Bani, Berger e Mimmo; poi un punto dedicato al rock e uno alla musica latino-americana, grazie alla scuola di ballo Bailando Salsa e non Solo.

"Quest’anno- sottolinea Siriano Fedi –previsto anche il primo Memorial dedicato ad Antonio Frediani, un carissimo amico motociclista che, purtroppo, l’anno scorso è venuto a mancare. Era iscritto a diversi gruppi, che saranno con noi a partecipare all’evento". Emanuele Cutsodontis