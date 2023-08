Torna la biciclettata della salute In gara le maschere più originali

Dieci settembre, vietato prendere appuntamenti diversi per quella data: in città si muoverà infatti il coloratissimo ed esilarante serpentone della Biciclettata della salute, diciassettesima edizione a mettere insieme divertimento e solidarietà. Obiettivo di quest’anno, così come da promessa espressa a chiusura della scorsa edizione, sarà quello di portare il contatore della generosità dei pistoiesi a quota 100mila euro. Nel settembre 2022 infatti furono raccolti quasi 4.500 euro consentendo così al monte solidale complessivo delle Biciclettate di raggiungere e superare la cifra dei 95mila euro. Traguardo più che possibile insomma come auspicano gli storici organizzatori, l’Ascd Silvano Fedi sostenuta dal gruppo Quelli del Cofax con la collaborazione tecnica del Gruppo motociclisti pistoiesi. Rodato ormai il format della pedalata non competitiva: si parte e di arriva dal e al parcheggio dell’Auditorium di via Panconi attraverso un percorso cittadino lungo dieci chilometri circa. Il ritrovo è fissato per le 8.30 con start un’ora e mezza più tardi, alle 10, e arrivo previsto intorno alle 12 con a seguire premiazione delle maschere vincitrici per ogni categoria.

Possono iscriversi tutti, compresi i minorenni (dai 5 anni) purché sia presente un accompagnatore che se ne assuma la responsabilità. Alla pedalata è ammesso l’uso di qualunque tipo di mezzo a pedali e travestimento. Le iscrizioni apriranno sabato 9 settembre alle 10 e chiuderanno alle 20 per poi riaprire domenica 10 settembre e chiudere mezz’ora prima della partenza. La quota d’iscrizione è libera e sarà interamente devoluta in beneficenza. La manifestazione sarà valida come 14° Trofeo Valentina’s Camicette. Verranno premiate le prime tre maschere più stravaganti e belle decretate da una giuria esterna di quattro categorie: la prima, ‘Maschere di gruppo’, che assegna il 15° Memorial Giorgio Belluomini (Cofax), la seconda, ‘Maschere singole’ valida per il 15° Memorial Mario Menicacci (Marione), la terza, ‘Maschere Under 14’ per il 4° Trofeo Silvano Fedi, la quarta categoria ‘Maschere Sportive’ per il 3° Memorial Roberto Maltinti. Al termine delle premiazioni verranno sorteggiate, infine, due biciclette abbinate al numero del pettorale. Ristoro finale sarà dedicato agli amici Sauro Trinci (‘Saurino’) e Osvaldo Nencini e sarà allestito dai volontari dell’Ascd Silvano Fedi. Sito www.biciclettatadellasalute.it; contattare Simone Giraldi al 335.5610538, Antonio Iadanza al 320.0383497 oppure Mara Losanno al 349.7998793.

linda meoni