Torna il cinema all’aperto. Le proiezioni itineranti. Tanti film fino ad agosto

"Torniamo a proporre dieci proiezioni gratuite per offrire alla cittadinanza una serata di evasione e spensieratezza. Il cinema all’aperto è un momento per riscoprire il piacere di stare tutti insieme e sentirci più comunità". E’ così che il sindaco Gabriele Romiti ha presentato l’edizione 2024 di "Cinemoving", la rassegna estiva di cinema itinerante ad ingresso gratuito che è pronta a partire anche quest’anno per far tappa in tutte le frazioni del territorio. Dieci i film (uno dei quali d’animazione) che compongono il programma, con l’inizio di ogni proiezione fissato per le 21:30.

Si parte domani sera alla Ferruccia, nel piazzale davanti alla chiesa: sarà proiettato "Scordato", di Rocco Papaleo. La manifestazione si sposterà venerdì 5 luglio a Santonuovo (nel prato dietro la chiesa) con "Campioni", di Bobby Farrelly. A quel pugno bisognerà attendere il prossimo 11 luglio: "Operazione Matrimonio", il film di Nida Manzoor da proiettare a Lucciano presso il parcheggio "Gabriela Spalletti". Per poi chiudere la settimana la sera seguente con "Book Club - Il capitolo successivo" (di Bill Holderman) presso il giardino pubblico "Caterina e Nadia Nencioni" di Ronchi. Avanti tutta con "Grazie Ragazzi", di Antonio Albanese (il prossimo 18 luglio a Valenzatico, nella piazza della chiesa) e "La quattordicesima domenica del tempo ordinario" di Pupi Avati (il 19 luglio a Caserana, area giochi "Serafina Nesti"). Da segnalare per il 24 luglio a Tizzana, in piazza della chiesa, "Le otto montagne" di Felix van Groeningen (seguita il 26 luglio da "La primavera della mia vita" di Zavvo Nicolosi, al parcheggio campo sportivo "Caramelli" di Vignole). Ed eccoci dunque agli appuntamenti finali: si (ri)parte il 1 agosto prossimo con "Il primo giorno della mia vita" di Paolo Genovese, nell’area scuderie di Villa La Magia.

Per poi chiudere il ciclo di eventi il 2 agosto, a Catena (in piazza della Chiesa) con "Ruby Gillman - La ragazza con i tentacoli", di Kirk DeMicco. Nelle intenzioni dell’amministrazione, Cinemoving rappresenterà infine anche un modo per "portare" il cinema in ogni frazione. Nell’attesa che l’intervento al Polo Tecnologico finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza venga completato e doti nuovamente Quarrata di uno spazio permanente per il cinema e per il teatro.

Giovanni Fiorentino