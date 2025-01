Tolte le scritte in stazione. Resta la paura

Cancellate le scritte vandaliche alla stazione Montecatini Centro. Ma il Controllo del Vicinato continua ad esprimere preoccupazione. "Una città con un potenziale che non si riesce a sfruttare - commenta Marco Lucarelli del Controllo del Vicinato - valorizzando la sua storia e fascino architettonico. Si parla delle sue Terme il polmone verde, quindi la pineta e il borgo storico di Montecatini Alto e la Nievole, ma non è solo questo che la città termale offre ai cittadini ai comuni limitrofi e ai turisti. Una città stremata da anni a causa dei continui fatti di cronaca che si accaniscono quotidianamente in determinati momenti e nelle solite e ormai conosciute zone. Niente di nuovo quindi.

Bisogna rendere grazie alla resilienza di commercianti, albergatori e tanti che continuano a credere, investire e migliorarsi, mantenendo così alta anche la qualità della città".

"Si evince dai social che alcuni cittadini vogliono organizzare una protesta presso la Prefettura e il palazzo comunale, esasperati chiedono più presenza delle forze dell’ordine per dire basta a questa escalation che compromette l’andamento economico e la vivibilità di ognuno di noi.

Serve che la politica evidenzi la necessità di più uomini delle Forze dell’ordine nelle opportune sedi, per una maggiore presenzasul territorio". Lucarelli chiede nuove assunzioni nella Polizia Locale, vigili di quartiere e nuovamente il nucleo di sicurezza e tiene a precisare che è a sostegno di tutte quelle azioni cittadine propositive a un miglioramento nel rispetto delle leggi.

Giovanna La Porta