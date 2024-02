Tir urta la passerella. Gravi danni alla struttura: "Costretti a demolirla". Sradicate le telecamere

PISTOIA

Tangenziale chiusa e traffico nel caos. Sarà demolita oggi la passerella pedonale di Pistoia ovest dopo che è stata colpita da un mezzo pesante. Intorno a mezzogiorno di ieri mezza viabilità cittadina è piombata in un delirio generalizzato. Dal viale Adua e zone limitrofe, fino alle arterie di accesso a Pistoia, sia a nord che a sud, si sono rapidamente intasate. Questo perché poco prima di un orario di punta di un lunedì lavorativo, tutto il traffico veicolare si è visto obbligato a confluire dentro la città a causa della chiusura inizialmente della carreggiata direzione nord, e poi anche di quella in senso opposto.

All’origine della scelta obbligata di interdire il transito sulla tangenziale è stato un ncidente senza feriti: un camion che trasportava un escavatore con la gru alzata ha urtato la passerella pedonale che attraversa la superstrada è che collega, appunto solo a piedi, i due tronconi di via dello Spartitoio e via dell’Edera. L’incidente, avvenuto verso la fine della mattinata, ha provocato il distaccamento di porzioni di cemento dalla parte inferiore del sovrappasso con la compromissione anche dei reticoli in ferro che ne rafforzavano la struttura. Ma non solo, in quel punto era presente anche una delle due telecamere di controllo della viabilità, che è stata travolta e staccata.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco per una prima valutazione e per la messa in sicurezza della zona. Necessaria anche la presenza di Anas, in quanto il tratto stradale rientra sotto la sua competenza. Il controllo e la gestione del traffico cittadino è stato invece affidato alla polizia municipale che ha provveduto a presidiare gli accessi interdetti alla tangenziale. Nell’arco della giornata però molti cittadini hanno lamentato la mancanza di segnaletica che avvisava della chiusura del tratto interessato dall’incidente all’ingresso in tangenziale dalla parte sud (rotatoria della Vergine - uscita autostradale). Situazione che - hanno denunciato gli automobilisti - non gli ha concesso la possibilità di scegliere una viabilità alternativa, facendoli ritrovare di fatto nel serpentone di auto che a passo d’uomo si dirigeva verso l’imbuto e la chiusura. A controllare i danni dell’impatto della gru sulla passerella pedonale, oltre ai tecnici degli uffici comunali, anche quelli di Anas.

Nel pomeriggio sono state decretate le sorti dell’attraversamento compromesso: demolizione per riaprire la viabilità. "La ditta incaricata dal Comune è al lavoro per la messa in sicurezza della strada a seguito del danneggiamento del sovrappasso – ha scritto Alessandro Tomasi su Facebook –. Dopo la verifica dei tecnici sulla struttura, urtata con un escavatore trasportato da un mezzo pesante, è stata disposta la demolizione della passerella. Domani (oggi per chi legge, ndr) – saranno eseguite le operazioni necessarie alla riapertura del tratto, che avverrà a fine lavori, nella giornata di mercoledì".

Gabriele Acerboni