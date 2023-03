Tiberi spara al gatto del ministro Ciclista multato e sospeso dal team

di Antonio Mannori

PISTOIA

La vicenda che ha coinvolto Antonio Tiberi – una delle giovani promesse del ciclismo italiano – ha destato sorpresa nella nostra regione dove Tiberi conta tanti tifosi ed è conosciutissimo soprattutto nella zona del pistoiese. Tiberi nella scorsa estate ha sparato e ucciso con una carabina un gatto, il cui padrone era Federico Pedini Amati, ministro del Turismo ed ex Capitano Reggente. Un gesto per il quale è stato condannato a pagare 4 mila euro di multa.

Tiberi ha dichiarato che non era sua intenzione uccidere il gatto, ma intanto – come detto – oltre alla multa rimediata è stato subito sospeso dall’attività in quanto la sua squadra si considera parte lesa nell’accaduto, essendo all’oscuro del comportamento dell’atleta. Sorpresa e incredulità oltre che in Valdarno (indossò per quattro anni la maglia dell’Olimpia Valdarnese come esordiente e allievo, ndr) anche nella nostra provincia.

Del resto fu proprio la zona di Pistoia che lo adottò ciclisticamente quando all’inizio del 2018 passò juniores scegliendo il Team Franco Ballerini Primigi Store presieduto da Franco Miniati che anche oggi presiede la società pistoiese e ricorda le splendide prestazioni offerte dal giovane atleta laziale. Oggi mercoledì Tiberi avrebbe dovuto esordire nella prima gara professionisti in Italia, il Trofeo Laigueglia, ed invece il suo team Trek Segafredo lo ha sospeso.

Qualcuno parla di "ragazzata" ma la vicenda una volta nota ha destato scalpore. Le due stagioni ricordate dagli sportivi pistoiesi sono il 2018 e 2019 quando Tiberi indossò la maglia del Team Franco Ballerini Primigi Store, per il quale ottenne sette vittorie e la medaglia di bronzo a Brno nel Campionato Mondiale a cronometro, per poi esplodere l’anno dopo quando vinse 10 gare tra le quali il titolo iridato a cronometro a Yorkshire in Inghilterra, nonostante un incidente meccanico dopo pochissimi metri che lo costrinse a fermarsi e cambiare bicicletta.

In quella stagione – ricordano tutti gli appassionati della disciplina anche se gli anni passano – fece il bis a la Stella di Vinci nella gara che era valida come Campionato Toscano e la cronoscalata notturna Firenze-Fiesole. Al termine dell’annata arrivò il passaggio tra i dilettanti Under 23 nel Team Colpack Ballan, quindi nel 2021 il suo esordio, neanche ventenne tra i professionisti in maglia Trek Segafredo.