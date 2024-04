Tempio Chiazzano a segno. Pari per l’Atletico Spedalino

Un turno non esente da sorprese per le formazioni di Pistoia e provincia, il ventisettesimo di Prima e Seconda categoria. Partendo dal girone A di Prima, dove il CQS Pistoia è uscito dalle sabbie mobili: Cerretini e Sambu hanno griffato il 2-1 interno sul Romagnano. Notte fonda per il Giovani Via Nova: l’Atletico Lucca si è mostrato più forte, vincendo alla fine per 5-2. Colpo di coda del Tempio Chiazzano, che grazie a Santini e Di Biase affonda il Corsanico e continua a sperare nella salvezza tramite spareggi. Pollice alzato anche per il Pescia già retrocesso, vittorioso sull’Academy Porcari (3-2). Passando al girone C, il Quarrata vede il bicchiere mezzo pieno: un gol di Paolini non è bastato per andare oltre l’1-1 con la Sancascianese e i quarratini non sono quindi riusciti a riavvicinarsi alla zona playoff. Giornata-no per gli Amici Miei, caduti sotto i colpi della capolista Cerbaia: Giuntoli ha segnato, ma i padroni di casa hanno vinto 2-1 e spinto nuovamente gli uomini di mister Giugni in zon retrocessione. Scendendo in Seconda Categoria, l’Atletico Casini Spedalino pareggia 0-0 nel big match con il Montemurlo e mantiene la vetta della classifica. Sarà comunque una lotta serratissima quella per la promozione diretta, perché anche la Montagna Pistoiese è tornata in gioco dopo il 3-2 esterno sul San Niccolò, riprendendosi la terza piazza a pari merito con il Cintolese (sconfitto fra le mura amiche dalla Galcianese, con i pratesi vittoriosi per 1-0).

È finita 0-0 fra Virtus Montale e Montalbano Cecina, mentre Caselli e Nannini hanno propiziato il 2-0 dell’Olimpia Quarrata sul Borgo a Buggiano. Battute d’arresto infine per Pistoia Nord, Montale Pol.90 Antares e San Felice, battute rispettivamente da Chiesanuova (1-2) La Querce (1-2) e Prato Nord (1-3). Mancano adesso tre partite alla fine della "regular season" e tutte le formazioni dovranno dare il massimo.

Giovanni Fiorentino