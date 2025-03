"Tempi totali rispettati. Pnrr un’occasione"

In merito all’articolo uscito ieri sulle nostre colonne, riguardo al cantiere per la sostituzione della rete idrica che sta mettendo in sofferenza esercizi commerciali e residenti a Bonelle, da Publiacqua arriva una nota: "Pur consci dei disagi che ogni cantiere porta con sé, il Pnrr è una grande occasione per tutto il territorio ed in particolare per il rinnovo della rete acquedottistica della zona di Bonelle - si legge -. Un rinnovo che comporta un temporaneo disagio nel presente ma che evita ai cittadini ed agli automobilisti i disagi futuri causati da guasti e rotture sulla vecchia condotta". L’azienda di servizi precisa inoltre che attualmente è in corso il secondo dei quattro lotti dei lavori di via Bonellina e via Montalbano nel tratto di strada compreso tra il sottopasso dell’autostrada A11 e via dell’Ombrone Vecchio. "I lavori sono in linea con il cronoprogramma - dice Publiacqua - nonostante gli inevitabili rallentamenti derivati dal meteo e nonostante l’intervento del gestore del gas per porre rimedio ad alcune perdite rilevate sulla tubazione intercettata, e non rotta, dal nostro cantiere e che ha comportato circa una settimana di lavorazioni. I lavori di posa condotta stanno procedendo speditamente e non si registrano ritardi rispetto al cronoprogramma complessivo, il cui termine è previsto a fine 2025". Quanto ai lavori del secondo lotto, invece, è confermato lo slittamento a dopo le festività pasquali. Intanto stasera alle 21 al circolo Arci di Bonelle ci sarà un’assemblea sul progetto di riqualificazione della zona sportiva.

D.G.