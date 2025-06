Telecamere e controlli in via Manin. Il piano per la sicurezza in centro

"L’amministrazione provvederà il prima possibile a installare nuove telecamere in via Manin ed è pronta a valutare la possibilità di inserire anche la possibilità di allargare il percorso notturno delle guardie giurate anche alla sede della Società di Soccorso Pubblico, dove si trova l’ufficio dei servizi sociali, come proposto dal consigliere Edoardo Fanucci". Così hanno risposto il sindaco Claudio Del Rosso e l’assessore alla polizia municipale Marco Silvestri all’interrogazione presentata dall’esponente dell’opposizione in merito all’incendio scoppiato poco prima dell’alba il 27 maggio scorso, nel parcheggio confinante con la ex sede Telecom, davanti alla sede dell’associazione di volontariato. Fanucci, nel documento ha chiesto al Comune "come e quando intenda intervenire per riqualificare e mettere in sicurezza l’area, anche con aiuto di telecamere e di una nuova e più efficace illuminazione pubblica. Inoltre, si chiede se intende procedere con una riqualificazione urbana complessiva della zona della stazione ferroviaria Montecatini Centro, in piazza Gramsci. Sulle cause dei fatti, come è noto, stanno facendo accertamenti le forze dell’ordine. Il Comune potrebbe inserire la sede della Società di Soccorso Pubblico nel giro notturno delle guardie giurate, visto che ospita uffici dei servizi sociali".

L’assessore Silvestri ha appena confermato di aver ottenuto l’autorizzazione all’installazione di nuove telecamere nella zona di via Manin dalla prefettura. Il sindaco Del Rosso ha precisato che "la storia della città piena di telecamere è una leggenda metropolitana. Quando ci siamo insediati, abbiamo scoperto che molte zone di Montecatini ne sono prive. I fatti avvenuti il 27 maggio hanno senza dubbio velocizzato le autorizzazioni per fare installare nuove telecamere nella zona di via Manin, dove, al momento, ce ne sono solo due. Resta da coprire la videosorveglianza nella zona che va da viale Verdi al liceo scientifico, un progetto che stiamo portando avanti. Ricordo come, ritornando alla zona vicino a via Manin, siamo intervenuti dietro la basilica di Santa Maria Assunta, luogo dove vengono segnalati personaggi poco raccomandabili, tagliando anche le siepi, per impedire di nascondersi, e potenziando l’illuminazione. Non avevo considerato l’inserimento della Società di Soccorso Pubblico nel giro delle guardie giurate e provvederò a verificarne la fattibilità". Il sindaco ha appena partecipato al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

"In quella sede – ha sottolineato – ho detto che la videosorveglianza ha prodotto ottimi risultati in termini repressivi per i reati più gravi, dove le forze dell’ordine possono procedere d’ufficio, ma certi soggetti dediti alle risse non si fanno intimorire dalle telecamere, soprattutto per certe situazioni sarebbero proseguibili solo a querela di parte, e, purtroppo, le riprese non possono fare prevenzione". Fanucci, pur apprezzando le telecamere nuove e il potenziamento della videosorveglianza, si è dichiarato insoddisfatto perché il Comune non ha parlato di riqualificazione della zona dove si sono svolti i fatti.

Daniele Bernardini