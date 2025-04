Teatro sociale e solidale. Sul palco per l’Emporio

Il giorno tanto atteso è arrivato, si va in scena, anzi "In viaggio". Sabato 12 aprile, alle 21, al teatro Moderno debuttano gli allievi del laboratorio di teatro sociale dell’associazione Gianluca Melani, guidato da Massimo Bonechi e Chiara Ciofini. Il laboratorio finalmente realizza il sogno di presentare al pubblico uno spettacolo, frutto di un lavoro lungo e complesso. Sarà una serata benefica con il ricavato devoluto all’emporio solidale "Le dodici ceste" gestito dalla Caritas parrocchiale di San Piero e dalla Misericordia di Agliana. "Porteremo in scena idee e temi legati al viaggio, con diversi mezzi di trasporto – spiega l’attore e regista Massimo Bonechi –. Il viaggio permette di sperimentare mondi e canali espressivi diversi. Il percorso che ha portato ad allestire lo spettacolo è stato articolato e non facile. Il gruppo, comunque, si è dimostrato subito disponibile e desideroso di intraprendere questo percorso, che è doppio – spiega Bonechi – perché anche gli operatori sono al centro del progetto. C’è grande entusiasmo e siamo soddisfatti per la vicinanza di istituzioni e associazioni"

Gli attori sono una ventina, di età varia. Molte le aspettativa per il debutto che potrebbe anche riservare sorprese. Hanno collaborato all’allestimento le associazioni Auser e Artemisia Officinae d’arte. L’associazione Gianluca Melani è impegnata in progetti di inclusività per giovani diversamente abili e un prezioso contributo arriva dalla Fondazione Caript. In questa occasione la Melani ha deciso di sostenere l’Emporio solidale.

"Come amministrazione – afferma l’assessore alle politiche sociali Greta Avvanzo – siamo stati più che felici di collaborare con l’associazione Gianluca Melani, oltre che per il fine solidaristico verso l’Emporio solidale, per il grande lavoro fatto con i ragazzi che si metteranno in gioco con la messa in scena dello spettacolo. Questa è una nuova prova della forza e della bontà dell’associazione, che sosteniamo con entusiasmo". Per la Caritas, don Paolo Tofani osserva: "L’associazione svolge un servizio per i disabili. Questa iniziativa ha un grande valore, non solo perché questi giovani sono i protagonisti, in quanto attori, ma anche per l’atteggiamento di disponibilità verso l’Emporio solidale. Sono momenti difficili, crescono le povertà e le esigenze delle persone, ma diminuiscono le risorse". Il governatore della Misericordia, Franco Benesperi dichiara: "Ringraziamo di cuore l’associazione per l’attenzione verso l’Emporio. L’iniziativa testimonia come la nostra attività sia ormai entrata nel cuore degli aglianesi. È un gesto di altruismo che ci permette di sostenere, con minor fatica, i bisogni delle famiglie che si rivolgono al punto di via Matteotti, dove si può fare la spesa come in un supermercato. L’evento dimostra come sia possibile fare sinergia per offrire risposte adeguate a un numero crescente di persone che hanno bisogno".

Piera Salvi