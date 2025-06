Tari senza riduzione nelle bollette: "Ma ci sarà nel saldo di fine anno"

Nelle bollette Tari arrivate in questi giorni a famiglie e imprese non c’è traccia dell’annunciata riduzione per il 2025, approvata in consiglio comunale a maggio. Poiché era stata comunicata una tassa sui rifiuti più leggera rispetto all’anno scorso, con diminuzione del 4,6 per cento per le utenze domestiche e del 2 per cento per le utenze non domestiche, c’è chi protesa e chi chiede chiarimenti.

Il sindaco, Luca Benesperi, chiarisce che il calo in bolletta si potrà vedere con il conguaglio di fine anno. "In tanti ci hanno fatto notare, con l’arrivo delle bollette Tari – spiega Benesperi –, la mancata applicazione della diminuzione della tariffa come annunciato alcune settimane fa. Preme precisare che l’acconto 2025 viene calcolato con le tariffe dello scorso anno, 2024: questo per legge – spiega il sindaco –. Solo nel saldo viene effettuato il conguaglio di tutto l’anno con le tariffe 2025 ribassate. Lo stesso è avvenuto per l’anno 2024, dove per l’acconto sono state utilizzate le tariffe 2023, conguagliate in sede di saldo con le tariffe 2024. In poche parole – conclude il primo cittadino – la diminuzione sarà evidente in bolletta solo col saldo di fine anno".

Le scadenze Tari per il 2025 sono stabilite al 30 giugno, 31 ottobre e 31 dicembre. Obiettivo dell’amministrazione comunale, come ha fatto sapere l’assessore al bilancio Ambra Torresi nel maggio scorso, è riportare all’interno degli uffici comunali la gestione della Tari, dall’emissione delle bollette alla riscossione, ora gestita da Alia servizi ambientali. Una gestione diretta della Tari all’interno dell’ufficio tributi che dovrebbe portare al Comune maggiori entrate e minori spese.

Proprio nella riunione del consiglio comunale di domani, lunedì 30 giugno (convocata alle ore 18, in sala consiliare) è all’ordine del giorno la disdetta ad Alia Spa del servizio di accertamento, riscossione e contenzioso della Tari dal 31 dicembre 2025 e la gestione in economia del servizio a partire dal primo gennaio 2026. In merito sarà presentato un atto d’indirizzo dall’assessore Ambra Torresi. Tra le proposte all’ordine del giorno nel consiglio comunale di lunedì anticipiamo inoltre l’interrogazione dei gruppi Pd e Agliana in Comune sul gemellaggio con la città palestinese Beit Sahour: livello di attuazione e azioni concrete intraprese. Mozione del Pd su area cani nel giardino "Carlo Alberto Dalla Chiesa"; mozione presentata dai gruppi Agliana al Centro e Benesperi Sindaco sulla realizzazione di un progetto a sostegno del benessere psico-fisico dei pazienti oncologici, mozione del gruppo Fratelli d’Italia per informazione e sensibilizzazione sulla responsabilità del possesso di cani di razze potenzialmente pericolose e promozione di convenzioni con associazioni cinofile per percorsi educativi e di addestramento.

Piera Salvi