"Tanti auguri a tutte le mamme" La poesia e i messaggi del cuore

In questa domenica speciale, dedicata a tutte le mamme, la poetessa Lalla Calderoni ha scelto le parole più sentite da rivolgere alla figura che per prima rappresenta l’amore, la mamma. Eccola:

"Mamma (rosa di maggio)".

La brezza di maggio

muove l’odore delle rose,

fra silenzi di luce

accarezza il tuo cuore

Mamma

oggi ancora più bella

vestita di primavera e di rose.

Rugiada di ogni giorno,

pioggia di stelle nella sera,

ascolta la mia voce

che sussurra

al tuo cuore:

sei l’amore più grande,

il segreto della vita.

***

E in questo giorno, sono tanti i messaggi che ci sono stati inviati per dire "ti voglio bene" alle nostre mamme. Come questo: "Tanti auguri mamma. Sei il nostro punto di riferimento e ti amiamo tanto. Da Alessandro e Rebecca". Parole dolci come il miele che sono state inviate con una bellissima foto (immagine in basso a sinistra) che ben rappresenta la profondità del sentimento espresso in parole.

***

"Tanti auguri mammina adorata, quello che ti do adesso non sarà mai paragonabile a quello che mi hai dato tu. Tua figlia piccola".

***

"Tanti auguri mamma ti voglio e ti vogliamo un bene infinito.

I tuoi figli". Il messaggio firmato dalla famiglia Antonelli che ha inviato anche lo scatto di un momento felice insieme (immagine di lato a destra).

***

Ma oggi c’è anche chi festeggia il compleanno e il pensionamento. "Buon compleanno a Fabrizio e buon inizio del meritato pensionamento!".